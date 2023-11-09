Женщина-праздник: пять лучших ролей Марии Ароновой 

Мария Аронова - одна и самых ярких актрис своего поколения, которая может как виртуозно работать в драме, так и сверхорганично существовать в комедии. Вспоминаем лучшие роли актрисы, которая в начале нулевых прославилась благодаря "Бригаде", а сейчас блистает в сериале "Праздники".

"Батальон"

Безусловно, самая сильная роль Ароновой. 1917 год. В разгар Первой Мировой войны Временное правительство, пришедшее на смену Николаю II, создаёт женский батальон, призванный поднять боевой дух солдат. Российская армия пребывает в моральном упадке, но девушки-новобранцы полны смелости и решимости и своим героизмом подают сильный пример всем вокруг. Аронова сыграла офицера Марию Бочкарёву, которая и возглавила батальон смерти. За свои заслуги она была отмечена Георгиевским крестом.

Мария Аронова. kino-teatr.ru

"Праздники"

Комедийный сериал, выросший из одноименного фильма. В центре сюжета - простая русская семья Пыжовых, в которой принято собираться вместе и отмечать важные даты, будь то Новый год, Первомай или 8 марта. Пыжовы не прочь повеселиться, хотя их застолья часто заканчиваются скандалом или ещё большим безумием (например, стрельбой!) Аронова играет Наталью, главу семейства. Это крепкая и волевая женщина, офицер и преподаватель Академии МВД, - и семья Пыжовых во многом держится на ее плечах.

Мария Аронова. kino-teatr.ru

"Артистка"

История молодой актрисы Анны, которая мечтает стать успешной и наладить личную жизнь, - один из лучших фильмов великого Станислава Говорухина. Аронова блестяще вписалась в роль соседки главной героини. Муся - весёлая, жизнерадостная и оптимистичная женщина. Она всегда готова выслушать и поддержать Анну, помочь ей не только словом, но и делом. В отличие от лучшей подруги, Муся замужем, и счастлива в браке. Кроме того, у неё есть свой бизнес - парикмахерский салон для йоркширских терьеров! Героиня Ароновой из тех людей, которые быстро располагают к себе. Иметь такую подругу - большое счастье.

"Лёд"

Нашумевшая мелодрама о девушке Наде, которая с детства хотела стать известной фигуристкой. Её мечта сбылась, причём во многом благодаря тренеру Шаталиной, которую сыграла Аронова. Суровая наставница была одной из немногих, кто поверил в Надю. Она упорно готовила её к большому спорту и помогла встать на ноги после несчастного случая, который едва не поставил крест на будущем фигуристки. И хотя методы Шаталиной могут показаться сомнительными и жесткими, одно очевидно: ради своей ученицы она готова на всё.

Мария Аронова. kino-teatr.ru

Аронова призналась, что согласилась на роль, потому что ей очень понравился сценарий. А ещё она давно хотела поработать с Александром Петровым, сыгравшим одну из ролей.

"Бригада"

Многим актёрам, сыгравшим в "Бригаде", культовый сериал дал мощный карьерный рост, и Аронова не исключение. Актрисе досталась роль тёти Кати, сильной и бойкой женщины, которая всегда поддерживала своего племянника, криминального авторитета Сашу Белого. Эмоциональная, целеустремленная, убеждённая - Аронова с блеском показала глубину и сложность героини, несмотря на роль второго плана.

После "Бригады" на молодую актрису обратили внимание продюсеры: сперва её позвали в популярный сериал "Солдаты" (2004), а позже - в комедию "Кушать подано!" (2005).