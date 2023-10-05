Зайдите в учительскую! 5 приличных российских фильмов о школе и наставниках

Мы покадрово знаем "Большую перемену", "Чучело" или "Доживём до понедельника" и по привычке с досады бросаем: "Сейчас так не снимают!" Но на самом деле и в российском кино есть фильмы о школе и учителях, достойные самых высоких оценок. Ко Дню учителя, который в России отмечается 5 октября, мы сделали традиционную киноподборку.

"Игры мотыльков" (2004)

Фильм снят по повести Владимира Железникова "Чучело 2, или Игры мотыльков". Сам автор считает, что его произведение объединяет с "Чучелом" Ролана Быкова только тема. Но, посмотрев фильм Андрея Прошкина понимаешь, что, по сути, он снял "Чучело" в наше время.

"Игра мотыльков". kinopoisk.ru

Невольно напрашивается ассоциация главной героини Зойки в исполнении Оксаны Акиньшиной с Леной Бессольцевой из "Чучела", которую сыграла юная Кристина Орбакайте. Это история о том, как из школы попадают в тюрьму вместо того, чтобы оказаться в светлом будущем, как задумали, и о том, что "Чучело" в наше время заканчивается гораздо трагичнее, чем в

советское.

"Все умрут, а я останусь" (2008)

"Все умрут, а я останусь". kinopoisk.ru

Пожалуй, самый скандальный и эмоциональный "полный метр" эпохи "нулевых" о школе. Фильм открыл нам имя Валерии Гай Германики - режиссёра нового времени. Впервые так откровенно и правдоподобно были показаны настоящие проблемы современных школьников, и этот реализм больше похож на пощёчину зрителям.

"Розыгрыш" (2008)

"Розыгрыш". kinopoisk.ru

Это ремейк уже ставшего классикой фильма "Розыгрыш" 1976 года. Тогда главного героя сыграл юный Дмитрий Харатьян. В новой версии рэпер Noize MC (Минюст России признал рэпера Ивана Алексеева физлицом-иноагентом - Прим. ред.) воплотил на экране типичного, по мнению создателей фильма, представителя золотой молодёжи. Фильм показывает, как изменился характер отношений школьников друг с другом и с учителями со времён советской эпохи. Харатьян, к слову, тоже появляется в новом "Розыгрыше" в роли отца одного из учеников.

После распада СССР и жизнь стала другой, и школа тоже. Фильмов о добром, светлом, вечном, как ни крути, о школьниках уже не снимешь... Поэтому на экраны выходят "Трудные подростки" и "Чёрная весна"...

"Географ глобус пропил" (2013)

"Географ глобус пропил". kinopoisk.ru

Константин Хабенский получил награду на "Кинотавре" за лучшую мужскую роль за своего Виктора Служкина, классического русского интеллигента-выпивоху, который устраивается работать учителем географии в пермскую школу. За основу фильма был взят полуавтобиографический роман пермского писателя Алексея Иванова. Не так много у нас режиссёров, которые могли бы адекватно перенести его на экран, - Александр Велединский оказался идеальным выбором. Он не побоялся показаться немодным и не стал выводить на первый план скандальный сюжет с пермской Лолитой, а снял картину так, будто на дворе 1970-е - лучшее десятилетие для российской интеллигенции. На самом деле действие в романе развивается в 1990-х годах, в фильме основные линии произведения были сохранены, только действие из 1990-х годов было перенесено в наше время.

"Училка" (2015)

"Училка". kinopoisk.ru

Социальная драма вызвала не только скандал из-за сюжета (доведённая до отчаяния бездушием класса учительница истории берёт школьников в заложники), но и вернула в высшую актёрскую лигу замечательную Ирину Купченко. Актриса получила в "Училке" возможность показать лучшие черты своего таланта, и удовлетворить все накопившиеся профессиональные амбиции. Купченко великолепно справилась с ролью, и ленту стоит посмотреть хотя бы из-за её участия. Впрочем, в "Училке" достаточно умелых ходов для того, чтобы обратить на картину внимание, невзирая на лица.

"Хороший мальчик"(2016)

"Хороший мальчик". kinopoisk.ru

Старшеклассник Коля (Семен Трескунов) - умный парень, но английский язык ему не даётся. Коля считает, что лучше учить китайский, потому что это язык будущего. Однажды молодая учительница английского (Иева Андреевайте) приглашает его к себе домой, чтобы дать ему диски с аудиокурсом. Когда Коля приходит, женщина встречает его пьяной, жалуется на незадавшуюся личную жизнь и едва не оказывается с ним в постели. На следующий день протрезвевшая учительница от всего отрекается, но Коля не может забыть случившееся, и он продолжает "подкатывать" к женщине. Тем временем на парня обращает внимание дочь директора Ксения (Анастасия Богатырева). Это случается после пожара в школьной пристройке с новыми компьютерами. Ранее девушка в шутку обещала Коле, что будет с ним встречаться, если тот сожжет школу. И хотя парень клянется, что ничего не поджигал, Ксения начинает с ним заигрывать.

Достаточно провести всего несколько минут в компании героев фильма, чтобы понять почему "Хороший мальчик" получал призы и премии ведущих кинофестивалей. Не каждый год в нашей стране создаются позитивные, остроумные и при этом отчасти провокационные школьные комедии, которые черпают вдохновение в реальной российской жизни, а не в западных постановках.