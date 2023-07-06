Законы плодородия: лайфхаки, которые помогут повысить урожайность на вашем огороде

У каждого садовода есть свои секреты и хитрости, обычно их стараются сохранить в тайне и открывают только своим людям. Наш избранный круг - это вы, дорогие читатели. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию агротехнические приёмы, которые помогут повысить показатели урожайности вашего дачного участка.

Томат

Повысить урожайность томатов можно за счёт увеличения корневой системы. Просто при посадке уложите рассаду в лунке на бок, направив макушку на север, чтобы впоследствии растения потянулись за солнцем в южную сторону и поднялись. Механизм действия очень прост. На стеблях располагаются мелкие пупырышки - это зачатки будущих коней. Соприкоснувшись с влажной почвой, они быстро тронутся в рост. Так томат сможет сформировать более мощную корневую систему, которая будет лучше питать растение, а следовательно, и урожай получится богаче. Если вы покупаете рассаду томата, не берите растения в цвету и тем более с завязями - чем взрослее томат, тем хуже он переносит пересадку.

Лук

Для получения крупного лука нужно соблюдать агротехнические правила, которые возникли благодаря особенностям развития и формирования этой культуры. Так, корневая система лука находится у самой поверхности земли, поэтому он достаточно требователен к поливу, особенно в молодом возрасте. Землю вокруг посаженных луковиц необходимо аккуратно рыхлить. Полив лучше осуществлять непосредственно в бороздки, не прибегая к дождеванию из лейки или шланга. В дальнейшем это сократит вероятность возникновения такого неприятного заболевания, как ложная мучнистая роса. Кроме того, для лука полезно соблюдать севооборот. Он с радостью поселится на почвах из-под капусты, томатов, огурцов и бобовых культур.

Многие садоводы ежегодно совершают одну и ту же ошибку при посадке данной культуры - они упорно вдавливают луковички в почву, в то время как их необходимо просто укладывать в неглубокие бороздки и присыпать землёй.

Перец сладкий

Дачник с богатым урожаем. freepik.com/stockking

Если на вашем огороде нет теплицы, попробуйте высадить перцы под дуги. Изначально эти изогнутые пруты необходимо углубить, а по мере роста растений понемногу приподнимать. Сверху конструкции положите укрывной материал, причём его не нужно снимать на протяжении всего сезона. Днём он будет создавать необходимый микроклимат внутри импровизированного парника, а вечерами и ночами защищать растения от переохлаждения и росы. В таких условиях эта теплолюбивая культура будет хорошо развиваться. Для большего успеха удаляйте у перцев пасынки, так они получат больше света и станут разумно расходовать питательные вещества, полученные из почвы.

Огурцы

На количество образовавшейся завязи у огурцов можно повлиять. Увеличенная концентрация углекислого газа способна положительно сказаться на этих процессах. На помощь огородникам придут органические удобрения. Их можно небольшими дозами разложить рядом с плетями, но только так, чтобы листья не касались. Либо поставить несколько ёмкостей с коровяком. Также для увеличения урожая не стоит долго держать плоды на плетях: их необходимо собирать по мере созревания. Так у растения останется больше сил для многократного плодоношения.

Советы бывалых Если вам кажется, что любимый сорт смородины уже исчерпал свои возможности, не стоит махать секатором сгоряча. Попробуйте омолодить уставшее растение. Для реанимации вам необходимо вырезать все старые и повреждённые ветви. Расстаться придётся и с плохо развитыми молодыми веточками. В результате куст должен состоять из 3 - 4 мощных ветвей.

Кабачки

Не всегда за бурным цветением этой культуры будет следовать столь же ошеломительное плодоношение. А всё дело в том, что цветки не были опылены, а, следовательно, не образовалась завязь. Чаще всего причиной является прохладная или дождливая погода, из-за которой лёт пчёл становится вялым, либо вовсе останавливается. Чтобы избежать подобной несправедливости, можно прибегнуть к искусственному опылению. Для этого на растении нужно найти мужской цветок (отличить его можно по более развитым и крупным тычинкам) и аккуратно сорвать его вместе с черешком. Затем оборвите лепестки, стараясь не касаться тычинок. После чего представьте себя пчелой и летите на грядку с кабачками. Чтобы завязался здоровый жизнеспособный плод, необходимо, чтобы пыльца попала на все рыльца пестика. Эти манипуляции удобнее проводить в солнечный день, когда когда все цветки кабачка открыты.

Дачник с богатым урожаем. freepik.com/stockking

Дыня

Чтобы в наших широтах полакомиться собственноручно выращенной дыней, для начала необходимо выбрать наиболее ранний сорт, у которого период от цветения до созревания составляет не более 40 дней. Только так в наше непродолжительное и нестабильно тёплое лето вы успеете получить урожай.

Не стоит быть падкими на гигантские сорта! Дыня - это не то растение, которое в наших условиях может поразить исполинскими размерами. Выбирайте сорта с весом плодов максимум 1 - 2 кг.

Пикировать рассаду дыни запрещено. Так что сразу позаботьтесь о достаточном месте под культуру. К слову, выращивать её можно как в открытом грунте, так и в защищённом. Однако последний вариант наиболее надёжный, поскольку дыня любит тепло, а на улице устойчивой солнечной и тёплой погоды никто гарантировать не может. Лето на лето не приходится!

При выращивании этой культуры есть одна хитрость. Если вы посадили сортовую дыню, то главный стебель растения необходимо прищипнуть над пятым листом, благодаря чему у него начнут образовываться боковые побеги, на которых вскоре должны появиться цветки. А вот с гибридами дела обстоят иначе. Прищипывать центральный побег не надо, поскольку на нем образуются женские цветки. Боковые же ответвления следует прищипнуть у второго-третьего листа, чтобы они дальше не развивались.