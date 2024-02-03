Юлия Zivert приняла участие в самом откровенном выпуске шоу "Конфетка"

В состав жюри в новом выпуске шоу войдут Тимур Родригез, Юлия Zivert и Азамат Мусагалиев. Вместе со зрителями они увидят пять клипов, а также пообщаются с их авторами в студии.
Одна из участниц представит песню "Я не твоя girlfriend". Члены жюри и ведущие обратили особое внимание на микс русских и английских слов в тексте песне, а также на словосочетание "твоих глаз откровенный секс", сопровождаемое соответствующим видеорядом.
Гарик Мартиросян попросил Азамата продемонстрировать сексуальный взгляд, о котором поется в песне, от чего Юлия Zivert не смогла сдержать смех. "Не ждал я, Юля, что ты посмеешься над моим откровенным сексом", - обратился к певице обиженный комик.
Что заставило краснеть Марину Кравец, а что шокировало членов жюри, смотрите в новом выпуске шоу "Конфетка".