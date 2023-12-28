Владимир Винокур признается Лере Кудрявцевой зачем пишет письма жене Владимира Преснякова-старшего

В субботу, 30 декабря, гостем последнего в 2023 году выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" станет народный артист России Владимир Винокур. Он расскажет о том, как помог дочери пережить развод, что вспоминает о любимой маме и как конкурирует с молодёжью.

Владимир Винокур на сцене вот уже 50 лет, однако груза возраста не ощущает - ему некогда об этом думать. Знаменитый пародист признаётся, что чувствует себя лет на 50, а выглядит он и того моложе. Ничего удивительного: в профессии он востребован, его окружают близкие люди, прошедшие испытание временем. Так, в студию программы придут Владимир Пресняков-старший с женой и Михаил Шуфутинский и поведают о том, какой Винокур замечательный, надёжный и верный друг.

Отец из Винокура тоже получился отличный: заботливый, ответственный и любящий. Когда его единственная дочь развелась, он переживал едва ли не сильнее, чем она, и старался делать всё, чтобы Анастасия чувствовала поддержку и тепло. С нежностью он говорит и о маме, по которой очень скучает.

"Секрет на миллион". Владимир Винокур. Пресс-служба телеканала НТВ".

К новым лицам в сфере пародии Винокур относится с любопытством. Если он находит шутки смешными, то с удовольствием хохочет, не стесняясь выражать свои эмоции. Впрочем, сам артист ещё в отличной профессиональной форме и не готов уступать амбициозным юнцам. О том, что дарит ему смысл жизни каждый день, он расскажет ведущей Лере Кудрявцевой в студии ток-шоу "Секрет на миллион".