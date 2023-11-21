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Ваша песенка спета: жюри "Шоу Аватар" раскрыло, кто скрывался под образом Трубадура

В эфир телеканала НТВ вышел третий выпуск "Шоу Аватар". Вторым участником, раскрывшим тайну своей личности, стал певец, актёр, музыкант Алексей Глызин: он управлял цифровым аватаром Трубадура.

"Шоу Аватар".
"Шоу Аватар".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В первом выпуске Трубадур исполнил песню "Звёзды континентов" из знаменитого советского мультфильма "Бременские музыканты". Уже тогда он оказался в финальной номинации. По мнению Сергея Лазарева, за ним скрывался Влад Топалов, Марк Тишман предположил, что это Алексей Гоман, а Ирина Понаровская, Ида Галич и Тимур Батрутдинов решили, что Трубадуром управляет Сергей Бурунов, однако жюри потерпели "фиаско", как определил это Марк Тишман.

&quot;Шоу Аватар&quot;.
"Шоу Аватар".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Во втором выпуске Трубадур спел хит пуэрториканского певца Рики Мартина Livin' La Vida Loca, и Ирина Понаровская выдвинула версию, что за сказочным персонажем скрывается Родион Газманов, Ида Галич же предположила, что это Виталий Гогунский. Спустя ещё неделю Трубадур появился на сцене с песней Поля Робсона Let my people go. После этого выступления все члены жюри аплодировали стоя: "Браво!". Сергей Лазарев был на все сто уверен в том, что за Трубадуром скрывается Алексей Глызин, Ирина Понаровская поддержала эту версию.

&quot;Шоу Аватар&quot;.
"Шоу Аватар".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Шоу Аватар&quot;.
"Шоу Аватар".
Пресс-служба телеканала НТВ.
&quot;Шоу Аватар&quot;.
"Шоу Аватар".
Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам третьего выпуска в финальной номинации оказались Трубадур, Алёнушка, исполнившая песню группы "Гости из будущего" "Беги от меня", и Соловей-разбойник, который в этот вечер исполнил песню Creep рок-группы RadioHead.

По правилам проекта у звёздных судей было три попытки угадать, кто управляет аватарами номинантов. Сначала попытались раскрыть Алёнушку, но жюри ошиблись, большинством голосов предположив, что ей управляет Нюша. Вторая попытка оказалась успешной: все члены жюри хором назвали имя: "Алексей Глызин". Таким образом, Соловей-разбойник автоматически прошёл дальше.

&quot;Шоу Аватар&quot;.
"Шоу Аватар".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я ничуть не расстроился, что меня разоблачили. У меня впереди плотный гастрольный график, так что Трубадуру уже пора "трубадурить" дальше по бескрайним просторам нашей необъятной Родины. Я выбрал аватар Трубадура, потому что этот образ мне близок и понятен с детства. Его джинсы клёш, телега, гитара, - всё это дарит ощущение свободы и счастья. Мне кажется, Трубадур очень похож на меня. Ну а кто ещё? Не Василиса Прекрасная же! Технологии, использующиеся в "Шоу Аватар", - это нечто новое для нашего телевидения. Мне кажется, каждый аватар в проекте по-своему ярок и необычен. Рассекретить кого-либо с ходу сложно, так что перед жюри стоит серьёзная задача", - сказал Алексей Глызин после разоблачения.

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