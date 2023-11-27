В шоу "Фантастика" рассекретили Михалыча, который носил усы и шляпу молодого Михалкова

Это был один из самых колоритных персонажей шоу. Своим обликом он напоминал героя Никиты Михалкова из истерна (совесткий вариант вестерна) "Свой среди чужих, чужой среди своих". Атамана Брылова Михалков с самого начала выписывал "под себя". Он придумал ему пижонские жесты и щегольский внешний вид в стиле итальянских вестернов Серджо Леоне. В шоу персонажу не достался плащ киногероя, а вот усы и шляпа были при нём. Неудивительно, что герой Маршала влюбил в себя женскую половину жюри с первого взгляда.
В последнем выпуске этот брутальный герой получил вторую желтую карточку и покинул проект. В номинации на вылет также попали Зая и Трубадур (на НТВ его, кстати, уже отправили домой). Однако они смогли убедить судей оставить их в программе. А вот Михалычу этого сделать не удалось, поэтому он был вынужден раскрыть свою личность.
При выборе личности, которая может скрываться за анимированным персонажем, мнения судей разделились. Карауловa заявила, что с первого выпуска программы придерживается версии: Александр Маршал. С ней оказался солидарен Дмитрий Красилов. Дарья Мороз предположила, что героем управляет Сергей Мазаев, а Ребёнок назвала Валерия Кипелова. За цифровым образом скрывался Маршал.