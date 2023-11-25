В новом выпуске "Последнего героя" робинзонов ждёт объединение племён и борьба за личный иммунитет

В новом выпуске культового реалити-шоу "Тигры" и "Слоны" объединятся и станут называться "Скорпионами". Произошло это достаточно скоропалительно, поскольку проект невольно покинуло уже большое количество игроков. И далеко не все оставшиеся робинзоны рады переменам на острове.

"Я не хочу, чтобы "Тигры" приезжали, - снова проявит характер рэпер Птаха. - Такое чувство, как будто к тебе родственники едут табуном. И ты знаешь, что они не будут от тебя съезжать год. К тому же они постоянно ругались между собой. Я не хочу, чтобы это всё пришло к нам".

Однако и между бывшими "Слонами" не всё гладко. Анна Седокова не слишком стремится общаться с Птахой после того, как он на неё безосновательно накричал, а Николоза Кснелашвили, кажется, гораздо больше, чем что-либо ещё, интересует, будет ли в объединённом племени его сын Ираклий Пирцхалава. Однако прежде чем две команды станут одной, предстоит определить, кто же будет её вождём.

Телешоу "Последний герой. Остаться семьёй". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Анне Седоковой и Алексею Лукину придётся сойтись в личном поединке, чтобы выяснить, кто достоин этого звания. Тем более - на кону не только право стать единоличным лидером, но и дополнительный голос на Совете, который может стать решающим: "Слоны" надеются, что Ане удастся победить.

На первом же испытании за личный иммунитет становится очевидно: игра началась. "До этого была работа в команде, и можно было где-то меньше выложиться, а тут уже всё. Каждый сам за себя", - говорит Злата Ковальчук.

Итак, кто станет вождём "Скорпионов", как Николоз отреагирует на уход из проекта Ираклия, кому достанется личный иммунитет, а кому - билет домой?