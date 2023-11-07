В новом сезоне "Скорой помощи" Гоша Куценко будет отбиваться от наркоманов-"зомби"

Медицинские драмы давно и прочно прописались в сетках вещания почти всех телеканалов. Cегодня, 7 ноября, в эфире канала НТВ состоится премьера шестого сезона популярного сериала НТВ "Скорая помощь".

В новых сериях медицинской мелодрамы врачи и фельдшеры скорой помощи во главе с героем Гоши Куценко спасут парня от кровной мести, сами оказавшись из-за этого под обстрелом; столкнутся с редкой формой кори у ребёнка и мамой-антипрививочницей; окажут первую помощь женщине с ожогами в "интересных местах", созданных специально для "красивых докторов"; а также будут взламывать машину, за рулём которой сидит отключившийся водитель, а рядом - агрессивный пёс. А ещё Кулыгин с напарниками будут врываться в квартиру, полную наркоманов-"зомби", так и норовивших покусать наших врачей и многое, многое другое.

Сериал "Скорая помощь 6". Пресс-служба телеканала НТВ.

"В шестом сезоне драмы в жизни моего героя будет практически столько же, сколько было и в пятом, но немного другого характера. Мы приготовили много интересных сюжетных поворотов: например, будет неожиданный ход, который развернёт моего персонажа ещё раз вокруг своей оси. Сезон получился детективный: так, Косте Кулыгину предстоит кое-что расследовать, но что именно зрители узнают, посмотрев новые серии", - интригует Гоша Куценко.

Сериал "Скорая помощь 6". Пресс-служба телеканала НТВ.

Шестой сезон будет посвящён бессменному продюсеру и одному из авторов идеи сериала "Скорая помощь" Михаилу Хлебородову, которого не стало в этом году. Актёры очень тепло и с большим трепетом вспоминают о нём.

Напомним, премьера первого сезона сериала "Скорая помощь" в эфире НТВ состоялась осенью 2018 года. За это время в съёмках была задействована половина медицинских учреждений Москвы и Московской области, медицинская помощь оказана более 250 раз. ППо признаниям самих актёров, самая большая сложность для них - произношение медицинских терминов и лекарственных препаратов.

Сериал "Скорая помощь 6". Пресс-служба телеканала НТВ.

В проекте задействованы Екатерина Волкова, Александр Тютин, Марина Доможирова, Пётр Баранчеев, Степан Куликов, Светлана Брюханова и другие.