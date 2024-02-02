В музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе!" теперь будут петь хором! Фото премьеры

2 февраля на телеканале "Россия" стартует специальный сезон популярного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!". Уникальность этого проекта в том, что на этот раз будут соревноваться только коллективы. В результате строгого кастинга были отобраны самые яркие ансамбли - претенденты на главный приз - Кубок и 5 миллионов рублей!

"В этом сезоне мы собрали абсолютно разножанровые коллективы. Совершенно другая эмоция, но тоже очень яркая. И мощи будет гораздо больше, потому что, когда на сцену выходит хор из 40 человек, получается стенка на стенку. Удивительное ощущение! А мощь 40 голосов на сцене - это что-то невообразимое. Это будет очень интересно, захватывающе, непредсказуемо", - уверен глава сотни Сергей Лазарев.

Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

По традиции, на сцену шоу выйдут приглашенные звёзды: Валерия, "Иванушки International", "Непара" и Лада Дэнс. Каждый из гостей откроет выпуск суперхитом и займёт место судьи рядом с Лазаревым на стене.

Сотню экспертов, несомненно, ждут горячие дискуссии и фейерверк эмоций. Среди них представители всех музыкальных жанров и направлений, певцы и композиторы, преподаватели и продюсеры, профессоры и доценты, легенды эстрады. В составе жюри рядом с постоянными участниками, появятся и новички - участники популярных коллективов: Гарри Краулис из Jukebox trio и Валентин Форостяный из "ИКС-Миссия".

Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Многоголосье - это наша традиция: мы все любим петь за столом большой компанией, подпевать. Мне нравится новый сезон, потому что это неожиданно. В нём выступят уникальные коллективы со всей страны и не только. И оценивать коллективы сотне будет сложнее, ведь им предстоит голосовать за единый организм. Слаженность, командность - это самое, наверное, трудное в исполнении. Но это захватывает", - говорит ведущий шоу Николай Басков.

Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

На стене ожидаются: Михаил Турецкий, Андрей Солод, Олег Влади, Этери Бериашвили, Ирина Ортман, Торнике Квитатиани, Жан Милимеров, Брендон Стоун, сёстры Зайцевы, Светлана Мастеркова, Родион Газманов, Настя Крайнова, Арсений Бородин, Владимир и Антон Коробка, а также коллективы "Хор Турецкого", "Кватро", "Балаган Лимитед", "Песняры", "Русский праздник , Moscow Gospel team, "Ассорти" и "Мережа".