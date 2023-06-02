В финале только девушки: в шоу "Голос" сегодня определится победительница

Позади месяцы строгого отбора, ярких музыкальных дуэлей и побед. На кону последний конкурсный шаг и главный приз - титул лучшего голоса страны.
Финалистки сезона
Ирина Сыщикова, Батайск (команда Беляева)
Эльмира Диваева, Стерлитамак (команда Преснякова)
Виктория Соломахина, Воронеж (команда Гагариной)
Людмила Серебрякова, Москва (команда Басты)
Это сезон был во многом необычным. Во-первых наполовину обновился состав звёздных наставников. Старожилы проекта Полина Гагарина и Баста сохранили свои места, но у них появились достойные конкуренты - лидер группы Therr Maitz Антон Беляев и Владимир Пресняков, который заменил в проекте своего закадычного друга Леонида Агутина.
Интриги шоу добавило и новое правило - помимо знаменитой красной кнопки на кресле есть ещё панель с тремя кнопками-блокировки. Нажав одну из них, наставник может лишить конкурента возможности участвовать в борьбе за вокалиста.
Даже завзятым критикам Константина Эрнста пришлось признать, что изменения пошли проекту на пользу. Атмосфера, которая происходит на шоу, ни с чем несравнима. Её не придумаешь, не создашь с помощью шикарной сценографии и спецэффектов. Её можно только создать, когда поёшь сердцем, от всей души. И Пресняков, и Беляев, и Гагарина, и Баста ещё не устали от своих ролей. Они постоянно в игре, вскакивают со своих мест, качают зрителей и не стесняются выражать эмоции. Эта искренность проникает прямо через экран. И зрители это чувствуют!
Яна Чурикова полностью заменила уставшего Нагиева, который последние сезоны отбывал номер в кадре. Да, пропала набившая оскомину ирония, но появилась полученное ещё на "Фабрике звёзд" сопереживание.