"Уральский пельмень" Дмитрий Брекоткин ради роли сделал себе поролоновую грудь

Пельменей много не бывает! Видимо, так решили боссы канала СТС, когда давали добро на производство сериала, за производство которого взялись "Уральские пельмени", которые в этом году отмечают 30-летие. Результат их работы можно будет увидеть в телеэфире, начиная со вторника, 7 ноября. Комедийный сериал "Мама будет против" расскажет про знаменитую семейку из шоу "Уральские пельмени".

По сюжету грузчик Николай (Роман Постовалов) роняет тяжёлые коробки на Наталью (Ксения Корнева). После инцидента в магазине у девушки остаётся небольшая шишка, но её мать Тамара Игоревна (Дмитрий Брекоткин) всё равно пишет жалобу. Теперь невезучему парню грозит не только потеря работы, но и временного жилья на складе. Есть один способ всё исправить - договориться с матерью пострадавшей. Друг Николая предлагает влюбить в себя Наталью, и тогда будущей тёще придётся отстать от бедолаги.

Сериал "Мама будет против". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Мама будет против". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Мама будет против". Пресс-служба телеканала СТС.

Ради перевоплощения в свою героиню Дмитрию Брекоткину пришлось сделать коррекцию бровей, депиляцию рук и груди, носить парик, платья и каблуки. "Поролоновые грудь и попа, чулки каждый день. Мне кажется, я уже могу соревноваться на скорость их надевания, - смеялся актёр. - А грим и каблуки! После съёмок не мог его смыть до конца, поэтому возвращался домой с неким "налётом". На меня пару раз так странно смотрели на заправках. Ужас, как женщины это делают! Я в шоке".

Съёмки первого сериала "пельменей" проходили в Екатеринбурге, где артисты живут и готовят все свои шоу. В кадр попали местные парки, дворы, набережные и другие локации, а в павильоне площадью 600 квадратных метров художники воссоздали лестничную площадку и квартиры Натальи и её родителей.

"Мы про себя называем этот сериал гимном Екатеринбургу. В целом хочется показать новый и красивый город. Почти все исполнители главных ролей местные, второстепенные герои - тоже. Мы даже сохраняем местный говор актёров, но без фанатизма", - рассказал Сергей Ершов.