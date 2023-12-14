15 декабря
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Отказавшаяся от украинского паспорта Жанна Бадоева заменит иноагента Галкина в шоу "Лучше всех!"

В ближайшее время в эфир Первого канала вернётся ещё одно развлекательное шоу выходного дня - "Лучше всех!". Продюсеры наконец-то нашли замену юмористу Максиму Галкину*. Об этом стало известно ТАСС от пресс-службы телеканала.

Жанна Бадоева.
Жанна Бадоева.
Пресс-служба Первого канала.

В качестве вероятных кандидатур на эту роль называли Александра Олешко, Диму Билана, Дмитрия Нагиева, Валдиса Пельша и Александра Смола. Но теперь у программы будет женское лицо - ведущей станет Жанна Бадоева, которая большую часть жизни прожила на Украине. Там же она начала телекарьеру, превратившись в суперзвезду.

В марте 2019 года стало известно, что Жанна отказалась от украинского гражданства, мотивировав этот шаг тем, что переежала на ПМЖ в Италию в 2015 году. Бадоева известна зрителям по тревел-шоу "Орёл и решка" и "Жизнь других", проекту "Две звезды. Отцы и дети".

Продюсеры шоу выразили уверенность в том, что Жанна привнесёт в съёмочный процесс море позитива - мама сына и дочери отлично ладит с детьми всех возрастов, что видно из сюжетов её программы. Почти всегда она делает репортажи из роддомов, школ и детских садов стран, в которых бывает. Съёмки новых выпусков реанимированной передачи уже начались. Не исключено, что их покажут на новогодних каникулах.

Жанна Бадоева.
Жанна Бадоева.
zhannabadoeva.com

Бадоева была одной из тех, кто после начала СВО опубликовал в своих соцсетях флаг Украины. Изображение она подписала фразой: "Самое страшное утро 24.02.2022. Страх и ужас". За это активисты призывали выгнать её с российского телевидения, но "Жизнь других" осталась в эфире.

Телешоу &quot;Лучше всех!&quot;.
Телешоу "Лучше всех!".
Пресс-служба Первого канала.
Телешоу &quot;Лучше всех!&quot;.
Телешоу "Лучше всех!".
Пресс-служба Первого канала.
Телешоу &quot;Лучше всех!&quot;.
Телешоу "Лучше всех!".
Пресс-служба Первого канала.
Телешоу &quot;Лучше всех!&quot;.
Телешоу "Лучше всех!".
Пресс-служба Первого канала.

Премьера "Лучше всех!" состоялась в 2016 году. Её участники - одаренные дети из разных уголков нашей страны и даже из-за рубежа. В студии они демонстрируют свои таланты и умения. Одни уже в юном возрасте виртуозно овладели искусством танца, другие надувают огромные шары из жевательной резинки, а третьи могут дать фору родителям в астрономии и палеонтологии.

* Внесён Минюстом России в реестр иноагентов.

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