Трудно быть молодым: зачем Сергей Жуков превратил свою дочь в чучело?

Современные сериалы про подростков интересны зрителям всех возрастов, это калейдоскоп жанров и сюжетов - "Половое воспитание", "Трудные подростки", "Очень странные дела", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Жиза" "Эйфория", "Чёрная весна". Эти проекты часто затрагивают тревожащие подростков вопросы - первой любви, сексуального опыта, поиска идентичности, проблем в отношениях с родственниками, буллинга, принятия собственной внешности. На этой поляне работает и резонансный проект "Плакса" - драма, которая рассказывает про школьницу Машу, которая столкнулась с жестокой травлей.

Осенью проект вышел в Сети, а 18 декабря начнётся его показ на СТС. Все восемь серий будут показаны по нестандартной для канала схеме - каждый день будут транслировать по две новых серии.

Прописка "мажорки"

15-летняя Маша училась в российско-американской школе в Москве, являлась лидером музыкальной группы. Вместе с родителями (Роман Маякин и Агата Муцениеце) и младшим братом (Даниил Муравьёв-Изотов) девочка вынуждена бросить всё и переехать маленький город Новоморск, поскольку западная строительная компания, в которой трудился папа, свернула свою деятельность в России. Теперь они живут у строгой бабушке папы (Ирина Розанова). А в новой школе переехавшую из Москвы "мажорку" жестоко травят, вдобавок ко всему Машу угораздило влюбиться в парня главной хулиганки. Пытаясь разобраться со своими проблемами она всё-таки находит друзей, с которыми создаёт рок-группу.

Сериал "Плакса". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Плакса". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Плакса". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Плакса". Пресс-служба телеканала СТС.

Главную роль в "Плаксе" исполняет Ника Жукова, дочь знаменитого музыканта, лидера группы "Руки ВВерх!", Как уверяют создатели, в основе сценария лежат реальные события, происходившие с ребёнком поп-звезды.

Благими намерениями

Шоураннером и композитором проекта выступил лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, который с недавних пор начал снимать сериалы. А что такого? Звёзды шоу-бизнеса давно уверены, что они - мастера на все руки. И песню спеть, и сериал снять... Первым был комедийный "Евгенич" для "Пятницы!", а теперь он решил снять остросоциальную историю про буллинг.

Сериал "Плакса". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Плакса". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Плакса". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Плакса". Пресс-служба телеканала СТС.

"До написания сценария я поставил себе задачу пересмотреть все знаковые фильмы про школьный буллинг. Было много хороших лент, но я остановился на культовой картине "Чучело". И тогда я понял: страх не в том, что тебя бьют. Да, физическое насилие ужасно, но молчаливый буллинг, при котором становишься изгоем, куда хуже, - делится Сергей Жуков. - Наша задача - объяснить, что чужих проблем не бывает. Если видишь, что человеку плохо, - отреагируй. На примере Маши показываем, что человек способен на всё, если рядом понимающие люди, которые вовремя заметят изменения и помогут. В такие моменты подросток осознаёт, что действительно нужен и любим".

Сериал "Плакса". Пресс-служба телеканала СТС.

Снять кино про буллинг в школе - не самая простая задача: тут надо как минимум иметь знания в психологии, социологии. Бедолагу Машу в сериале прямо-таки терроризируют одноклассники - да, так в жизни бывает, но возникает вполне логичный вопрос: почему ни у кого не появляется мысли сообщить об истезаниях кому-либо? Атмосфера всеобщей ненависти характерна для проектов стримингов, но такое точно не ждёшь от проекта СТС. Возникает стойкое ощущение нравоучительности - крайне неумелой. Будто сидишь на школьном собрании, где выступает не очень профессиональный педагог, который учит всех уму-разуму.

Сериал "Плакса". Пресс-служба телеканала СТС.

Примечательно, что показ проекта начнётся спустя полторы недели после резонансного события. 7 декабря в брянской гимназии №5 случилась трагедия - восьмиклассница Алина А. принесла с собой оружие и открыла стрельбу по одноклассникам. Девушка, решившая пойти на отчаянные меры, успела сделать пять выстрелов, последний оборвал её собственную жизнь... Совпадение? Не думаем...