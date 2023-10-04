Роза Сябитова не благословила союз Клавы Коки и её избранника: фото пары

На телеканале "Пятница!" завершился показ романтического реалити "Сердце Клавы", в котором певица Клава Кока нашла мужчину мечты. Им оказался 25-летний блогер и модель Александр Поверин. Роза Сябитова, которая на протяжении всего реалити помогала Клаве с выбором достойного кандидата, не одобрила решение девушки и призналась, что не видит перспективы в отношениях Клавы и Александра.

На протяжении 6 недель зрители наблюдали, как 26 участников проекта пытались завоевать любовь певицы Клавы Коки. В финал "Сердца Клавы" попало сразу трое участников: Сергей Беликов, Антон Попович и Александр Поверин. Роза Сябитова озвучила Клаве свои прогнозы относительно развития отношений с каждым из мужчин, назвав своим фаворитом Сергея Беликова.

"Как специалист я гарантирую, что этот человек - твой. Если ты выйдешь замуж за Серёжу, то он тебя никогда не подведёт и не подставит. Возможно, совместная жизнь и не будет лёгкой, но зато счастливой, а отношения - крепкими. У Сергея хорошая мужская российская закваска. Вы сможете стать сплочённой семьей", - напутствовала Роза героиню шоу.

Телешоу "Сердце Клавы". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

На проект Клава пришла не просто найти любовь, а в перспективе выйти замуж за избранника и родить от него детей. По мнению свахи, Александр - не подходящий для этого кандидат. Перед финальным решением Роза дала девушке конверт с компроматом на Поверина, но певица решила не открывать его. Клава, невзирая на советы свахи, приняла решение в пользу Поверина. После проекта возлюбленные продолжили строить отношения и, по словам пары, очень счастливы.

"Я решила выбрать того, с кем моё сердце бьётся чуть-чуть быстрее и по кому я скучаю больше, чем по остальным. По окончании проекта мы с Сашей уехали в Петербург и провели вместе несколько дней: там я убедилась, что мне максимально с ним комфортно и что сделала правильный выбор. Мы много разговариваем, проводим времени вместе и стали друг для друга практически незаменимы", - с воодушевлением рассказывает Кока.