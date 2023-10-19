Старость в радость! 30 способов продлить молодость

Возраст не обязательно определяется количеством лет. В начале прошлого века стариками считались 50-летние. А сегодня нередко можно увидеть 70-летних, которые каждое утро проходят с палочками по 5 километров, а то и совершают велопробеги. Истинный возраст определяется не датами, а самочувствием и состоянием здоровья. Правильно звучит одна поговорка: "С годами ты становишься не старше, а лучше". Старость - это тоже этап жизни, и в этот период есть свои радости.

Не зацикливайтесь на возрасте

1. Не забывайте, что самые плодотворные годы жизни могут приходиться на возраст от 60 до 95 лет! И не верьте тем, кто утверждает, что уже ничего нельзя достичь. Свои самые значительные полотна Микеланджело, например, написал в возрасте 80 лет, а Сократ в 70 лет начал учиться играть на музыкальных инструментах.

2. Не проецируйте на себя примеры несчастной старости. Не факт, что в преклонном возрасте вы обязательно будете одиноки или больны. Лучше обращайте внимание на так называемых старушек и стариков, которые в свои 75 перепахивают весь огород, воспитывают внуков/правнуков, гоняют на мотоцикле, регулярно ходят в бассейн и даже заводят романы.

3. Каждый день говорите себе не "я старая (ый)", а "я мудрая (ый)", и это поможет вам перестать бояться своего возраста.

Модная взрослая женщина. freepik.com/Freepik

4. Ощущение внутреннего возраста напрямую зависит от характера: в этом смысле очень повезло оптимистам - они дольше остаются молодыми душой. А знаете почему? Эти люди не занимаются самоедством и самоотрицанием, чего и вам советуем.

5. Выйдя на пенсию, оцените все преимущества этого периода жизни. Во-первых, вы избавляетесь от общения, которое вам не всегда доставляло радость. Во-вторых, вам не нужно подстраиваться под начальство. В-третьих, теперь у вас есть время для того, чтобы не впопыхах, а с толком, чувством и расстановкой заняться любимым делом или освоить новое, читать книги, насладиться красотой природы, да и просто наконец выспаться.

Делайте открытия и стройте планы

Модная взрослая женщина. freepik.com/Freepik

Это поможет заполнить пустоту, появляющуюся, когда дети и внуки уже не нуждаются в вашей заботе и живут своей жизнью.

6. Если вы решили, что уже достаточно пожили и хорошо знаете, как устроен этот мир, значит, старость пришла. Отгоняйте от себя такие мысли, поддерживайте в себе желание совершать открытия, пусть даже не научные. Знакомьтесь с новыми людьми, ходите на экскурсии и больше гуляйте - поверьте, всё интересное может находиться недалеко от места, где вы живёте.

7. Старайтесь меньше времени проводить с людьми, которые постоянно говорят о своих болячках, ругают молодёжь и жалуются на жизнь. Общайтесь с "зажигалками" - они будут вдохновлять вас на воплощение ваших мечтаний. С такими энтузиастами вы никогда не пропадёте и сами начнёте проявлять инициативу и приходить к новым открытиям.

8. Не ставьте крест на планах, если им пока не суждено сбыться. И тем более не отчаивайтесь. Старайтесь спокойно принимать вещи, которые вам неподвластны. Таким образом вы избежите ненужных страданий, которые высасывают энергию. В конце концов, зачем её тратить, если от этого всё равно ничего не изменится?

Не бойтесь избавляться от старых вещей, заполонивших дом, а также от привычки оставлять их на случай "вдруг ещё пригодится". Освободившись от барахла, вы наведёте порядок не только в доме, но и в своей жизни!

9. Придумайте несколько новых дел, которые вас уже зацепили, но для начала выберите из них одно, требующее меньше трудозатрат и средств. Поделитесь грандиозными планами с близкими: чем больше людей будет знать о вашем начинании, тем меньше у вас будет шансов на отступление.

10. Проведите ревизию желаний, которые вы когда-то хотели воплотить, но до сих пор этого не сделали, а затем придумайте самые доступные способы их достижения. Например, если вы мечтали водить машину, но возможности оплатить курсы вождения не было и нет, просто попросите сына (племянника, внука, подругу), у которых есть автомобиль, хотя бы разочек порулить. Естественно, под их присмотром и где-нибудь в безлюдном месте. Ну а почему бы немножко не похулиганить?!

Тренируйте мозг и тело

Взрослый спортивный мужчина. freepik.com/Freepik

В пожилом возрасте мозг нуждается в умственной тренировке, а для его полноценной работы необходимо нормальное кровообращение, достигнуть которого можно при физической активности.

11. Занимайтесь посильными физическими упражнениями, чтобы это была приятная усталость, а не переутомление. Подойдёт всё: утренняя зарядка, упражнения для лица (там тоже мышцы!), йога, вылазки на природу и просто прогулки на свежем воздухе. Главное - не валяться целыми днями на диване у телевизора.

12. Для улучшения памяти и мыслительных способностей решайте кроссворды и ребусы, задачи на логику, сочиняйте стихи, рассказы.

К сведению Выпивайте хотя бы одну чашечку кофе в день, если, конечно, нет противопоказаний. Результаты последних исследований показали; употребление кофе снижает риск развития старческой деменции.

13. Поднимайтесь до квартиры без лифта хотя бы на третий-четвёртый этаж. Кстати, если при этом сердце не выпрыгивает из груди, одышка несильная и вскоре проходит, значит, ваша физическая старость ещё не пришла.

14. Играйте в подвижные игры с внуками, стреляйте в тире, катайтесь на аттракционах - вспомните, сколько это доставляло радостных эмоций в детстве.

15. К разряду активных движений относится и секс. Не считайте седину уважительной причиной, чтобы пренебрегать супружескими обязанностями. После 50, когда уже не нужно беспокоиться о последствиях, интимные отношения приобретают особый шарм. А более или менее регулярные занятия им помогают омолодиться физически и выглядеть на пять лет моложе.

16. Постарайтесь избавиться от шаблонных фраз, например на стандартные вопросы "как дела" или "что нового" каждый раз давайте оригинальные ответы.

17. Откажитесь от услуг общественного транспорта и добирайтесь до нужных мест пешком, если, конечно, позволяет расстояние и состояние здоровья.

18. Запишитесь на какие-нибудь курсы, ходите на выставки и в музеи.

19. Танцуйте, если не до упаду, то регулярно. Неважно, в специальной студии, компании или дома. Главное - менять танцевальные жанры, изучать новые комбинации движений. Эти действия тоже улучшат память и способность к обучению.

20. Запоминайте по одному анекдоту или интересной истории в день, чтобы потом при общении могли их рассказать. Таким образом вы будете стимулировать память, а также центры речи мозга.

Живите здесь и сейчас

Модная взрослая женщина. freepik.com/Freepik

Прошлого не вернуть, а будущее неизвестно, поэтому наслаждайтесь тем, что у вас есть, и приумножайте хорошие эмоции!

21. Старайтесь находить во всём больше плюсов, чем минусов, и вы навсегда избавитесь от того трагически-хмурого выражения лица, которое свойственно отжившим свой век людям. канал,

22. Когда к вам кто-то обращается или вы сами общаетесь с незнакомыми людьми (в магазине, транспорте), всегда держите наготове улыбку. Старайтесь улыбаться искренне не только губами, но и глазами. Увидите, насколько охотнее люди будут идти вам навстречу.

К сведению Ограничьте поток негатива, ежедневно льющися на нас с экранов телевизоров и лент новстных сайтов. Выберите нормальный канал, который, где транслируются доброе кино, познавательные передачи, красивая музыка и что-то позитивное.

23. Хотите работать и на пенсии? Смело рассылайте резюме! Многие компании предпочитают иметь дело с опытными специалистами, а не со вчерашними студентами. Есть работа на полставки? Тоже хорошо, останется время на себя.

24. Лучший способ чувствовать себя молодой - быть влюблённой. Если вы давно в браке и угасла страсть, пригласите мужа на романтическое свидание. Если же вы одиноки, самое время выйти из тени и начать знакомиться с мужчинами - никакой возраст не должен быть этому помехой.

25. Больше общайтесь, причём с людьми разных возрастов, включая молодёжь. Психологи пришли к выводу, что одиночество сокращает жизнь. Общение - это один из самых простых и эффективных способов продлить молодость.

Модная взрослая женщина. freepik.com/Freepik

26. Откажитесь от стереотипов. Долой пенсионерские атрибуты и всё, что старит вас ещё больше! Парикмахерская и магазин стильной одежды помогут вам заметно преобразиться и не чувствовать себя выброшенной за борт жизни.

27. Хотели когда-то научиться рисовать или вязать и вышивать? Самое время начать это делать! Желание освоить что-то новое сильно затормаживает процесс старения. Творчество - это всегда заряд бодрости и молодости.

28. Ничто так не поддерживает молодость души, как смех! Чаще смотрите комедии, а не длинные нудные сериалы или триллеры, перечитывайте перлы Фаины Раневской, рассказы Михаила Жванецкого.

29. Заведите дневник и кратко записывайте, что вас порадовало сегодня. Через месяц увидите, что именно заставляет ваши глаза блестеть: сон, хороший ужин или просто эмоции от приятных событий...

30. Оглянитесь вокруг. Неужели вы думаете, что, выполнив свою миссию по воспитанию детей, вы исчерпали себя? А бездомные животные, а больные старики? Точек приложения вашей нерастраченной энергии сколько угодно! Так обратите её на благо и станьте волонтёром, воспользуйтесь тем, что у вас теперь много времени и достаточно сил, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.