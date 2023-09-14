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Стали известны смельчаки, которые согласились на добровольные мучения во втором сезоне "Новых звёзд в Африке"

В минувшее воскресенье, 10 сентября, стал известен победитель экстремального шоу "Выжить в Дубае", а уже в ближайшие выходные, 17 сентября, на ТНТ стартует второй сезон приключенческого шоу "Новые звёзды в Африке". Популярные личности снова заселились в лагерь на берегу реки Лимпопо, чтобы проверить себя на прочность в суровых африканских условиях.

Шоу "Новые звёзды в Африке".
Шоу "Новые звёзды в Африке".
Прее-служба телеканала ТНТ.

Среди участников второго сезона - комик Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, певец Влад Топалов, актёры Александр Пташенчук и Юлия Топольницкая, шоумен Оскар Кучера, сноубордист Вик Уайлд, а также комики Евгения Искандарова и Елена Борщёва. Они в числе 19 других "аборигенов" будут проходить сложные испытания и голодать ради пяти миллионов рублей, которые в финале получит лишь один.

К слову, некоторые из участников нового сезона уже имеют опыт участия в приключенческих реалити. Так, блогер Женя Ершов дошёл до финала первого сезона проекта "Вызов" (ТНТ), но уступил победу Торнике Квитатиани, который принимал участие в прошлых "Новых звёздах в Африке".

"Интересный факт: если раньше мы уговаривали знаменитостей принять участие в проекте, то теперь они стоят в очереди и просят нас, чтобы мы их помучили в Африке. Это своего рода знак качества: если звёзды прошли проверку нашим проектом, значит, они настоящие! В новом сезоне хронометраж каждой серии будет увеличен, а это значит, зрители увидят больше испытаний, интриг и скандалов" - поделилась продюсер Лика Бланк.

По условиям проекта, звёздные участники не имеют никакой еды и кухонной утвари. Для того, чтобы хоть немного успокоить урчащий желудок, им придётся проходить сложные испытания, чтобы заработать очки и поесть. Естественно, никаких привычных социальных связей, а ради любимого кофе утром нужно будет как следует попотеть. Очевидно, олимпийскому чемпиону Вику Уайлду, американцу по рождению и россиянину по гражданству, придётся тяжелее остальных, ведь ему в прямом смысле слова будет необходимо искать общий язык с остальными участниками, преодолевая языковой барьер.

Шоу &quot;Новые звёзды в Африке&quot;.
Шоу "Новые звёзды в Африке".
Прее-служба телеканала ТНТ.

Кстати, Михаил Стогниенко в первый же день откажется от выполнения неприятного задания. А Юлия Топольницкая не сможет справиться со своими эмоциями и расплачется, ведь помимо сложных бытовых условий, всех ждут серьёзные психологические испытания. Чтобы дойти до финала, им зачастую приходится делать серьёзный выбор: победа любой ценой, либо чистая совесть и непоколебимые принципы.

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