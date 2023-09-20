21 сентября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Сериал
Совершенно несекретно: смешные и курьёзные факты о съёмках сериала "Семнадцать мгновений весны"

Советская "четвёрка" превратится в "Ладу Голд" 21 сентября

Завтра, 21 сентября, в онлайн-кинотеатре Иви состоится премьера всех эпизодов приключенческого драмеди "Лада Голд". В ней новое поколение молодых актёров вернёт зрителей в бандитские 1990-е в формате гремучей смеси из беспорядочной пальбы и чёрного юмора.

Сериал "Лада Голд".
Сериал "Лада Голд".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

Артур - внук криминального авторитета Мидаса - вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел - внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова - увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. Судьба-злодейка сводит их, чтобы отправить в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота.

За чудо-машиной охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок - Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их - протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на всё, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за поступки дедов и, возможно, найти любовь.

Сериал &quot;Лада Голд&quot;.
Сериал "Лада Голд".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

В фильме крепкий актёрский состав: Эльдар Калимулин, Роман Евдокимов, Павел Прилучный, Стася Милославская, Марина Зудина, Кирилл Полухин, Игорь Черневич, Иван Фоминов, Даниил Воробьев, Ольга Тумайкина, Евгений Сидихин, Евгений Сангаджиев, Аскар Ильясов, Полина Гухман, Линда Лапиньш, Егор Абрамов и другие. Производством занималась продюсерская компания "Среда".

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость