Советская "четвёрка" превратится в "Ладу Голд" 21 сентября

Завтра, 21 сентября, в онлайн-кинотеатре Иви состоится премьера всех эпизодов приключенческого драмеди "Лада Голд". В ней новое поколение молодых актёров вернёт зрителей в бандитские 1990-е в формате гремучей смеси из беспорядочной пальбы и чёрного юмора.

Артур - внук криминального авторитета Мидаса - вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел - внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова - увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. Судьба-злодейка сводит их, чтобы отправить в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота.

За чудо-машиной охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок - Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их - протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на всё, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за поступки дедов и, возможно, найти любовь.

Сериал "Лада Голд". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

В фильме крепкий актёрский состав: Эльдар Калимулин, Роман Евдокимов, Павел Прилучный, Стася Милославская, Марина Зудина, Кирилл Полухин, Игорь Черневич, Иван Фоминов, Даниил Воробьев, Ольга Тумайкина, Евгений Сидихин, Евгений Сангаджиев, Аскар Ильясов, Полина Гухман, Линда Лапиньш, Егор Абрамов и другие. Производством занималась продюсерская компания "Среда".