Сопли пузырями: что делать, если заложен нос?

Учёные подсчитали, что за всю жизнь мы как минимум 2,5 года проводим с заложенным или хлюпающим носом. И это не пустяк. Из-за этого снижается иммунная защита организма и могут начать развиваться многочисленные заболевания.

Платок - не решение

Насморк ухудшает сон и снижает обоняние. А ещё плохое носовое дыхание снижает поступление кислорода в мозг, а значит, ухудшает работоспособность. Доказано, что при насморке ухудшаются все когнитивные процессы: память, внимание, мышление. Особенно страдают от насморка пожилые и ослабленные люди обильные выделения из носа вызывают постоянный кашель, чиханье, что провоцирует частые приступы головной боли, головокружение и даже подъём артериального давления. Ну и конечно, запущенный насморк это прямая угроза развития таких осложнений, как синусит и гайморит.

Порочная практика

Когда из носа льёт как из ведра это ещё полбеды, но когда его закладывает так, что становится трудно дышать, это ещё хуже. Некоторые люди предпочитают справляться с проблемой без лишних заморочек прыснут пару раз в нос сосудосуживающим спреем, и дело готово. К сожалению, злоупотребление лекарствами, которые за счёт сужения сосудов слизистой носа снимают отёк и на время восстанавливают носовое дыхание, очень опасно. Пользоваться ими можно не дольше пяти дней. Иначе может возникнуть привыкание и разовьётся гипертрофический или атрофический ринит, избавиться от которых гораздо сложнее, чем от простого насморка.

По всем фронтам!

Остановить в два счёта уже начавшийся насморк невозможно, но облегчить его течение и пресечь дальнейшее развитие можно и нужно. Главное условие успеха оперативность. Действовать надо сразу же, без промедления и очень активно, чтобы не дать насморку никаких шансов.

Следует как можно больше употреблять тёплого витаминного питья (ягодные морсы, чай с мёдом и лимоном), а также применять сухое тепло. Прогревать нос можно варёными яйцами или картофелинами и нагретой в холстяных мешочках гречкой. Однако важно это делать только в начале заболевания. При запущенном насморке, когда сопли уже не прозрачные, а зеленоватые или есть высокая температура, любые прогревания запрещены. Также очень полезно надевать на ноги тёплые носки на ночь. А ещё можно делать ножные тёплые ванны. Правда, после процедуры обязательно нужно сразу же лечь в постель.

С самого начала появления слизи из носа обязательно нужно подключить промывание физраствором, препаратами на основе морской воды, настоем противовоспалительных трав (зверобой, ромашка). Вы в эфире!

Очень хороши эфирные масла с антибактериальными и противовирусными свойствами (хвойное, мятное, эвкалиптовое, а также цитрусовые масла) ими можно смочить салфетки и разложить их по квартире или нанести несколько капель на одежду, подушку, брызнуть на шторы. Если в доме есть аромалампы, воспользоваться ими при начинающемся насморке самое время.

Очень удобны и эффективны появившиеся недавно пластыри-ингаляторы на основе эфирных масел они хорошо облегчают дыхание и подходят как взрослым, так и детям. Бесконтактный способ применения (пластырь наклеивается на ворот пижамы или на подушку) не раздражает слизистую носа, но облегчает дыхание на целых 8 часов.

Также важно увлажнять воздух в помещении с помощью увлажнителей, пульверизаторов или хотя бы расставленных под батареями тазов с водой. А продезинфицировать воздух помогут нарезанные чеснок и лук. Зажмурив глаза, этим лекарством нужно дышать в течение 5-10 минут трижды в день. Рядом с постелью можно также поставить ёжика из апельсина, утыканного стрелами сухой гвоздики, тоже действует отлично. Здорово пробивает нос хрен обязательно добавляйте его в еду при насморке.