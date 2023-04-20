Скорая помощь на орбите: какое реальное ЧП могло стать основой сюжета фильма «Вызов»

Трейлер фильма впервые показали 31 декабря 2022 года, прямо перед новогодним обращением президента России, так что непросто найти людей, которые не представляют себе сюжетную интригу «Вызова». Неудачное столкновение с обломками спутника в открытом космосе привело к серьёзной травме космонавта: эвакуация с МКС пострадавшего невозможна, а потому в Звёздном городке решаются на крайние меры — отправить на орбиту хирурга, способного провести операцию в условиях невесомости.
Евгения Беляева — торакальный хирург, то есть занимается органами грудной клетки. За месяц ей придётся подготовиться к полёту, чтобы провести космонавту операцию на сердце в условиях невесомости.
Ситуация, которая произошла с советским космонавтом, случилась осенью 1985 года и значительно отличается от сюжета фильма. Владимир Васютин был командиром экспедиции «Салют 7». Он летел на орбитальную станцию вместе с Георгием Гречко и Александром Волковым. Экспедиция должна была провести на орбите полгода, но ему пришлось вернуться спустя три месяца.
Всё дело в том, что подполковнику хоть и было всего 33 года, он был болен простатитом. Но болезнь свою скрыл, чтобы его не сняли с полёта. Чтобы как-то подавить процесс, подполковник занимался самолечением, и тесты не фиксировали недуг. Простатит дал о себе знать буквально через пару недель после старта. И когда Васютина скрутили жестокие боли, ему пришлось во всём признаться членам экипажа. О внештатной ситуации доложили в ЦУП.
Васютин нарушил важный пункт «Положения о космонавтах СССР», обязывающий честно докладывать о состоянии здоровья. На Земле был скандал, проштрафившийся был исключён из отряда космонавтов, и его едва не лишили звания Героя Советского Союза. Умер он от рака предстательной железы в возрасте 50 лет. ЦУП вынес свои уроки из этой ситуации, и с тех пор всем космонавтам перед вылетом делается забор секрета простаты, который стали называть «проба Васютина».