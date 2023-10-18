Сергей Светлаков вернулся на СТС, чтобы в кромешной тьме накормить блогеров беляшами с тараканами

Возвращение Сергея Светлакова на ТНТ стало одним из самых громких кадровых приобретений флагмана развлекательного телевидения. Уже сейчас его можно увидеть в числе наставников юмористического шоу "Лига городов", ведутся съёмки его скетчкома "Светлаков+", в котором он вернётся к знакомым образам героев культового шоу "Наша Раша". Но с 24 октября блондина можно будет увидеть и на СТС.

Там стартует третий сезон экстремального шоу "Полный блэкаут". В новых выпусках Светлаков продолжит будоражить воображение звёздных участников, попавших в кромешную тьму. Этот сезон отсняли ещё до его ухода к главным конкурентам, но, видимо, решили, что нельзя пропадать добру и поставили шоу в эфир.

В каждом выпуске пары участников по очереди проходят три одинаковых испытания в тёмной комнате. После выполненного задания они занимают свой люк. Те, у кого наименьшее количество очков, выбывают из игры, проваливаясь в дыру на месте люка. В финале побеждает дуэт, обуздавший своё воображение и набравший максимальный балл.

Новый сезон образовал пары звёзд, которые ранее не были знакомы. Среди них - Тимур Родригез и Илана Юрьева, Алексей Столяров и Елена Борщёва. Испытания проходили и супружеские пары, в том числе Катерина Шпица и Руслан Панов, Валерия Астапова и Кирилл Астапов, Алекса и Вячеслав Дайчев.

Причём некоторых звёзд не испугал предыдущий опыт. "После окончания съёмок в первом сезоне я подумала: "Ну всё, больше никогда!" И вот теперь я решила повторить", - смеётся Елена Борщёва, которую в прошлый раз на съёмках ожидал крокодил.

Телешоу "Полный блэкаут 3". Пресс-служба телеканала СТС.

В новых выпусках звёзды не только познакомятся с крокодилом, но и попробуют беляши с тараканами, отгадают вес медведя, заберут яйца у змеи, облизнут говяжий язык, станут курьерами крыс и пауков и посчитают лам в темноте.