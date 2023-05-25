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Сергей Соседов впервые расскажет о своих деревенских корнях и пристыдит уехавших из России артистов

В субботу, 27 мая, гостем нового выпуска шоу "Секрет на миллион" станет Сергей Соседов. Музыкальный критик, ведущий социального ток-шоу "За гранью" на НТВ и член жюри проекта "Суперстар!" расскажет о своих деревенских корнях, о быте, который делит с мамой на двоих, о врагах, которые со временем стали друзьями, и о планах на ближайшее будущее.

Сергей Соседов.
Сергей Соседов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Соседов, пожалуй, главный обличитель российского шоу-бизнеса. Он не боится сказать правду о Примадонне и пожаловаться на Лолиту, выступить против участия Манижи в "Евровидении" и назвать "страшными" современных моделей. Став знаменитым благодаря неординарным суждениям, каверзным вопросам и запоминающемуся образу в телешоу "Акулы пера", журналист остаётся верен себе - не щадит ни начинающих вокалистов из "Голоса", ни маститых артистов.

Сергей Соседов.
Сергей Соседов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

23 мая Сергею Соседову исполнилось 55 лет. На паспортный возраст Сергей не выглядит: помогает и генетика, и процедуры красоты, из которых музыкальный критик секрета не делает. В отличие от деревенской родни, которую он привык не афишировать. Однако вместе со съёмочной группой "Секрета на миллион" Сергей отправится в родную деревню и встретится с людьми, которые помнят его мальчишкой.

Уехав из деревни, Сергей сделал блестящую карьеру. Однако недоброжелателей у него было много, ведь Соседов никогда не лез за словом в карман. В студию "Секрета на миллион" придут певица Анастасия, Шура и Маша Распутина и расскажут, как реагировали на резкие слова Соседова.

Сергей Соседов.
Сергей Соседов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Критик из Соседова получился неумолимый, а сын - нежный и заботливый. Сергей до сих пор не создал семью и живёт с мамой, в которой не чает души. Он расскажет о том, как одно время планировал переехать и жить отдельно, и объяснит, почему всё же решил остаться.

Сергей Соседов.
Сергей Соседов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Поведает Сергей и о том, как чувствует себя в роли ведущего ток-шоу "За гранью" на НТВ. Вспомнит, как и от кого получил это предложение, и признается, почему ему приходится восстанавливаться после каждого эфира. Кроме того, Сергей Соседов расскажет о том, что думает о покинувших Россию звёздах шоу-бизнеса, во что вкладывает деньги и какие вынашивает планы на будущее.

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