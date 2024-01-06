Рождество: история и традиции праздника в России

Продолжается праздничный марафон И есть всего одна неделя, чтобы понять: Новый год позади, а тосты за праздничным столом - уже за Рождество, один из важнейших христианских праздников. Почему же такой особенный и светлый праздник машинально добавился в копилку дат, которые принято отмечать, а многие даже не задумываются о его истории и традициях? Спешим исправить это досадное недоразумение.

Спорная история Рождества Христова

Учёные и по сей день спорят с представителями духовенства о точной дате рождения Христа. Библия не даёт точного ответа на этот вопрос, остаётся лишь догадываться. А виной всему древние иудеи. Они считали день рождения человека началом болей и скорби, поэтому в их понимании появление ребёнка на свет - вовсе не праздник, а его готовность к мукам.

Религиоведы пытались вычислить дату рождения Христа, совмещая годы правления императоров, царей и различные даты тех времён. Очень кстати пришлись и астрологические упоминания в Библии, ведь волхвов к новорождённому Спасителю привела Вифлеемская звезда. Есть предположение, что это не что иное, как комета Галлея, проходившая в то время рядом с Землёй. Интересно, что один из исследователей Библии Роберт Д. Майерс опровергает факт зимнего рождения Христа. В качестве аргумента он приводит слова о пастухах, которые первыми посетили Марию с сыном. А ведь в декабре - январе условия для выпаса животных не самые благоприятные.

Рождение Христа. freepik.com/Freepik

К счастью, с одним вопросом учёные разобрались. В древности была путаница не только с датой рождения Христа, но и с другим событием из его жизни - крещением. Ранняя христианская традиция совмещала Рождество и Крещение Господне, также приурочивая его к б января. Затем праздники разделили, и Крещение православные стали отмечать 19 января. И многие родители предпочитают крестить своих детей в январе, аргументируя это тем, что начинать новый год лучше с благословения Божьего.

Таинство крещения

Подготовка к крестинам - процесс непростой. В первую очередь нужно выбрать кандидатов, которым можно доверить очень ответственную миссию - стать крёстными родителями ребёнка. Крёстными не должны быть люди, состоящие в браке или

собирающиеся пожениться. По православным канонам, после совершения обряда крещения между ними устанавливается высокая духовная связь, которая гораздо выше брачных уз.

Крещение. freepik.com/prostooleh

Согласно обычаю, если умирали родители ребёнка, крёстные заменяли их. Однако сам обычай иметь двух восприемников проник в православие из католичества. И хотя к нашему времени он уже прочно утвердился в православной церкви, всё же отношение духовного родства возникает с одним из восприемников - он отвечает за духовное воспитание и становится своеобразным наставником и учителем, к которому можно обратиться за помощью и поддержкой в любой момент.

По православной традиции крёстный отец дарит крестнику нательный крестик, а крёстная мать покупает наряд для церемонии. Обязательна крестильная рубашка белого цвета, для девочки - ещё и чепчик. На Руси восприемники покупали также и подарки матери и ребёнку, необходимые для первых дней жизни младенца. Эти подарки назывались в простонародье "на зубок".

Обряд крещения проходит в торжественной обстановке. Крестные держат на руках ребёнка, свечи и вслед за священником читают "Символ веры", отрекаются от дьявола и обещают чтить Божии заповеди. После этого священник освящает воду в купели и трижды оку- нает ребенка, а затем миропомазывает крещеному лоб, глаза, уши, рот, ноздри, грудь, руки и ноги. Потом ребенка облачают в крестильную одежду, вешают на шею нательный крестик. Крестные три раза обносят его вокруг купели. Обряд крещения в среднем занимает от 20 минут до полутора часов.

Любимый праздник в России

Рождество на Руси было самым любимым праздником. Его ждали весь год, а затем отмечали весело и с размахом. В зажиточных семьях закалывали свинью. В домах попроще обходились птицей. Хозяйки устраивали генеральную уборку, доводя окна и полы до зеркального блеска. Угощения готовились в огромных количествах.

Колядки. culture.ru, img.razrisyika.ru/kart/120/477619-rozhdestvenskie-kolyadki-35.jpg

Чаще всего рождественский стол состоял из таких блюд, как: сочиво, студень, заливная рыба, домашняя колбаса, окорок, запечённый в тесте, буженина, бараний бок с кашей, фаршированный поросёнок, гусь с яблоками, утка с квашеной капустой, блины из пшеничной, гречневой и ржаной муки, пироги с разными начинками, пряники и чай. Вкусно и разнообразно. Оправдать такой аппетит наших предков можно длительным постом, который завершался с появлением на небе первой звезды - символа Вифлеемской.

Если погода не позволяла наблюдать звёздное небо, рождественский банкет откладывался на утро. Приходилось затягивать пояса потуже и довольствоваться простым сочивом - кашей из пшеничного, ячменного или другого зерна, распаренного на воде. Кстати, отсюда и происходит название сочельника.

В ожидании праздника люди ходили в гости со звёздами в руках и пели рождественские колядки. Молодые девушки гадали на суженого. Дети строили снежный "хлев" по аналогии с библейским, где родился Христос, внутрь ставили люльку из соломы, укладывали в неё куклу и зажигали одну рождественскую свечу. В храмах шли праздничные богослужения.

Церковь. freepik.com/Freepik

За рождественским столом обязательно должно было находиться чётное количество человек. При нехватке выходом из ситуации становился лишний прибор.

Широкое празднование Рождества в России продолжалось до 1917 года, пока не грянула революция. Весёлый праздник у новой власти попал в опалу. Воинствующие атеисты запретили рождественскую ель, которую, впрочем, в 1933 году указом правительства вернули, но уже в качестве новогодней. Вифлеемскую звезду заменили на пятиконечную. В новых условиях празднование Рождества с традиционными атрибутами этого праздника могло стать причиной ареста и даже этапа в лагерь. Но находились смельчаки, которые, рискуя, прятали от любопытных соседских глаз еловые веточки.

Легализовали Рождество лишь в современной России - в 1991 году. Постановлением президента РФ Рождество Христово вновь стало официальным праздничным днем.