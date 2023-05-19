Рецептик на выходные: готовим сырный салат и кролика с оливками и чесноком

Сырный салат может оказаться палочкой-выручалочкой, когда хочется съесть что-то необычное или накормить нежданных гостей. Да и на праздничном столе такой закуске всегда найдется место.

Сырный салат

Требуется на 4 персоны: 500 г сыра, 3 маринованных огурца, 1 красная луковица, несколько листьев салата, 1 пучок зелёного лука, 75 г очищенных грецких орехов, 2 яблока, сок половины лимона, 150 г йогурта, 100 мл молока, 75 мл фруктового уксуса, соль и молотый чёрный перец по вкусу, по 1 щепотке тёртого мускатного ореха, кайенского перца и сахарного песка.

Как приготовить? Сыр нарежьте узкими брусочками или маленькими кубиками. Огурцы промокните салфеткой и нарежьте тонкими кружочками. Луковицу очистите и измельчите. Зелёный лук вымойте, промокните и нарежьте кольцами. Грецкие орехи очистите, слегка обжарьте на сковороде без масла и измельчите острым ножом. Приготовленные ингредиенты положите в глубокую миску и хорошо перемешайте.

Яблоки вымойте, очистите, разрежьте каждое на 4 части, удалите сердцевину, нарежьте тонкими дольками и сразу сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. На тарелки по кругу выложите листья салата и дольки яблок. Сверху положите приготовленный салат, посыпьте его зеленью.

Это блюдо будет вкуснее с соусом. Смешайте в небольшой миске молоко и йогурт, добавьте уксус и приправьте солью, чёрным перцем, мускатным орехом, кайенским перцем и сахарным песком.

Кролик с оливками и чесноком

Требуется на 6 персон: 1 кролик весом 1,8-2 кг, 2 ст. л. оливкового масла, 1 веточка чабреца, 1 лавровый лист, 2 ст. л. красного винного уксуса, 3 ст. л. чёрных оливок без косточек, 1 пучок петрушки, 5 крупных зубчиков чеснока, соль, чёрный перец.

Как приготовить? Тщательно промойте и разделите кролика на 6 частей: 2 бёдрышка, 2 лапки с мясом, спинку разрежьте пополам. Жир аккуратно срежьте, шею и сердце положите, чтобы затем добавить их в блюдо, они придадут ему дополнительный пикантный вкус. В глубоком сотейнике разогрейте оливковое масло. Выложите подготовленные куски кролика и обжарьте их с обеих сторон до образования румяной корочки, затем добавьте крупно порезанное сердце и шею. В конце жарки присыпьте мясо чабрецом, потерев веточку между ладонями; покрошите

лавровый лист.

Посолите, поперчите и сделайте маленький огонь. В отдельной кастрюле подогрейте уксус на слабом огне и залейте им куски кролика. Накройте сотейник крышкой и оставьте на медленном огне на 30 минут. Посыпьте кролика порубленным чесноком, петрушкой, перцем и оливками без косточек, хорошо перемешайте ложкой и варите без крышки 10 минут на слабом огне. Выложите куски в глубокое блюдо, полейте процеженным соусом и украсьте оливками.