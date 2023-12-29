Рецепты для праздничного стола: готовим салат "Гранатовый браслет", рулетики из свинины и Линцерское печенье

Чтобы неожиданно порадовать гостей и себя, приготовьте для новогоднего стола что-то новое и необычное. Делимся подборкой оригинальных рецептов, которые будут особенно актуальны на год Дракона.

Салат "Гранатовый браслет"

Требуется на 6 порций: 3 клубня картофеля, 2 моркови, 2 средние свёклы, 400 г куриного филе, 2 яйца, 2 красные луковицы, 2 ст. л. растительного масла, 100 г очищенных грецких орехов, зёрна 1 крупного граната, 250 г майонеза, соль, молотый перец.

Как приготовить? Картофель и морковь, не очищая, сварить до полной готовности. Свёклу завернуть в плотную фольгу и запекать около 1 часа при 200 °С. Куриное филе варить в подсоленной воде 40 минут. Яйца сварить вкрутую. Всем подготовленным ингредиентам дать полностью остыть. Картофель, морковь, свёклу и яйца по отдельности натереть на крупной тёрке. Куриное филе мелко нарезать. Луковицы очистить и нарезать кубиками. Подрумянить на растительном масле, дать остыть. Перемешать с куриным филе. Грецкие орехи мелко порубить и соединить со свёклой.

В центр тарелки поставить стакан. Выложить вокруг него картофель и смазать майонезом. Сверху распределить курицу с луком, Посолить и поперчить, смазать майонезом. Выложить слоями морковь, яйца и свёклу с орехами. Каждый слой смазать майонезом. Сверху распределить зёрна граната. Стакан удалить. Салат убрать в холод на 1 час.

Рулетики из свинины со сладким перцем

Требуется на 4 порции: 1/2 небольшого баклажана, по 1/2 стручка красного и жёлтого сладкого перца, 60 г зелёных оливок без косточек, 1 ч. л. горчицы, 700 г мякоти свинины, 3 ст. л. растительного масла, 2 луковицы, 500 мл красного вина, 300 мл мясного бульона, 1 лавровый лист, 1/2 ч. л. сушёного розмарина, соль, молотый чёрный перец.

Как приготовить? Баклажан очистить и нарезать кубиками. Посолить и оставить на 20 минут, затем промыть и отжать. Сладкий перец нарезать полосками. Оливки измельчить, перемешать с горчицей. Мясо разрезать на кусочка и каждый хорошо отбить. Посолить и поперчить. Лук очистить и мелко нарезать. Кусочки мяса смазать горчицей с оливками. Сверху распределить баклажаны, сладкий перец и половину лука. Свернуть рулетиками и скрепить маленькими деревянными шпажками. Получившиеся рулеты обжарить в сотейнике на растительном масле со всех сторон. Добавить к рулетам оставшийся лук, влить вино и бульон. Положить лавровый лист, посыпать розмарином и тушить 40 минут. Немного посолить и поперчить. Перед подачей рулеты нарезать.

Линцерское печенье

Каждое печенье состоит их двух частей - сплошного кружочка и с фигурным вырезом. Джем может быть любым. Более того, вместо него вы можете использовать шоколадно-ореховую пасту.

Требуется на 40 штук: 200 г сливочного масла, 150 г сахарной пудры, 1 пакетик ванильного сахара, 2 желтка, 100 г молотого миндаля, 200 г муки, 100 г густого ягодного джема.

Как приготовить? Сливочное масло взбить миксером со 100 г сахарной пудры, ванильным сахаром и желтками. Перемешать с миндалём и мукой. Убрать в холодильник на 1 час. Тесто раскатать и вырезать из него фигурки. У половины из них вырезать в середине отверстия. Выпекать 10 минут и дать остыть. Джем перемешать с сахарной пудрой, намазать печенье без отверстий. Сверху уложить печенье с отверстиями. Слегка прижать и дать подсохнуть.

Приятного аппетита и счастливого Нового года!