11 ноября
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Георгий Милляр.
Волшебные старушки Георгия Милляра: к 120-летию главной Бабы-яги Страны Советов

От Жеглова до Глухарёва: 10 самых харизматичных следователей из русских сериалов

Сериалы о сотрудниках советской милиции и их правопреемниках полицейских, об участковых, "операх" и прочих бравых служителях закона нравятся многим. Особенно если их герои харизматичные и обаятельные. По случаю скорой премьеры на Первом канале нового сезона "Мосгаза" и профессионального праздника мы вспомнили десять сериальных персонажей, чья служба и опасна, и трудна. Правда, есть среди них и те, чья репутация уже не так безупречна.

Сериал "Место встречи изменить нельзя".
Сериал "Место встречи изменить нельзя".
Скриншот.

Глеб Жеглов ("Место встречи изменить нельзя", Владимир Высоцкий)

"О капитан, мой капитан..." - хочется процитировать строчку из стихотворения Уолта Уитмена, когда речь заходит о Глебе Жеглове - следователе МУРа из фильма Станислава Говорухина. Бескомпромиссный, неподкупный, непримиримый боец с преступностью. Для него любой, кто однажды преступил закон, уже заслуживает наказания. И Жеглова не волнует и не заботит почему, по какой причине человек совершил преступление: "Вор должен сидеть в тюрьме!" Плюс к этому Владимир Высоцкий добавил персонажу книги братьев Вайнеров "Эра милосердия" свою неуёмную харизму.

Сериал &quot;Место встречи изменить нельзя&quot;.
Сериал "Место встречи изменить нельзя".
Скриншот.

Давид Гоцман ("Ликвидация", Владимир Машков)

Безусловно, самый популярный персонаж из советского прошлого, созданный современным российским телевидением. Считается, что у бесстрашного героя Владимира Машкова из всеми любимого сериала "Сергея Урсуляка "Ликвидация" был реальный прототип. Ветераны одесской милиции утверждали, что образ Давида Гоцмана сценаристы писали с сотрудника УГРО НКВД Давида Михайловича Курлянда.

Сериал &quot;Ликвидация&quot;.
Сериал "Ликвидация".
Пресс-служба телеканала "Россия".

Егор Драгун ("Чёрные кошки", Павел Деревянко)

Просьба не путать: Жеглов боролся с бандой "Чёрная кошка" в Москве, а в этом сериале сотрудник уголовного розыска Егор Драгун в Одессе сталкивается с криминальной группировкой "Чёрные кошки". Цель Драгуна и его подручных - найти и обезвредить преступников. Помощь приходит, откуда не ждали: со стороны настоящих уголовников. В фильме есть все, что нравится мужчинам. И тот, кто нравится женщинам, - Павел Деревянко.

Сериал &quot;Чёрные кошки&quot;.
Сериал "Чёрные кошки".
Пресс-служба Первого канала.

Павел Хромов ("Чёрные волки", Сергей Безруков)

Павел Кравцов из сериала "Участок" был визитной карточкой Сергея Безрукова в середине "нулевых", а "десятые" добавили к галерее образов актёра персонажа не менее яркого - бывшего опера ярославского УГРО Павла Хромова, осуждённого на восемь лет за преступление, которого не совершал. Освободившись, Павел ищет банду "Чёрные волки", виновную в гибели его сестры.

Сериал &quot;Чёрные волки&quot;.
Сериал "Чёрные волки".
Пресс-служба Первого канала.

Андрей Балахнин ("Крик совы", Андрей Мерзликин)

Многосерийный фильм режиссёра Олега Погодина снят в традициях советского "шпионского кино" и переносит нас в конец 50-х, в псовскую глухомань, где капитан областного КГБ (Сергей Пускепалис) пытается разобраться в истории с цитирующим Гёте милиционером, оказавшемся в коме после ранения. Нам же больше нравится Андрей Мерзликин в роли капитана милиции. Он сумел превосходно сыграть советского человека своего времени: нелепый, рубаха-парень, немного шукшинский персонаж.

Сериал &quot;Крик совы&quot;.
Сериал "Крик совы".
Пресс-служба Первого канала.

Константин Трошин ("Марьина роща")

Оперативник МУРа Константин Трошин возвращается с войны и узнает, что больше не работает в органах. Что делать? Кроме того, как служить родине, он ничего не умеет. Константину удаётся устроить участковым в Марьину рощу. Это сейчас данный район Москвы - практически центр, если мерить масштабами МКАД. Но тогда, он не отличался образцовым порядком. Поэтому персонажу Александра Домогарова приходится и холоднокровные убийства расследовать, и громкие кражи распутывать. Времени нет даже на любовь. От чего страдает героиня Евгении Крюковой.

Сериал &quot;Марьина роща&quot;.
Сериал "Марьина роща".
Пресс-служба телеканала "Россия".

Сергей Глухарёв ("Глухарь", Максим Аверин)

Опытный следователь ОВД "Пятницкий" Сергей Глухарёв долгое время был самым популярным киногероем. Улыбка и ямочки на щёках Максима Аверина покорили всех и прославили актёра на всю страну. И в каком бы сериале Максим не снимался потом - "Склифосовский" или "Горюнов", - но для всех он Глухарёв. Ещё бы, ведь Аверин превратил, казалось бы, серые будни обычного участка в увлекательные истории с приятным юмором. Есть в фильме и романтика. Сергей встречается со своей непосредственной начальницей Ириной Зиминой. Они любили друг друга и могли бы пожениться, но тогда кому-то из них пришлось бы уйти из органов.

Сериал &quot;Глухарь&quot;.
Сериал "Глухарь".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Нюхач ("Нюхач", Кирилл Кяро)

Герой обладает сверхчувствительным обонянием, для него не существует тайн и безнадёжных преступлений, ведь в первую же минуту знакомства он готов рассказать о любом человеке абсолютно всё: что он ел, с кем он спал, где он был и есть ли у него алиби. При этом Нюхач абсолютно беззащитен перед окружающим миром. Он не умеет строить отношения с людьми, потому что знает о них всё. Ему невозможно сделать сюрприз, его нельзя обмануть, любой посторонний запах оттолкнёт его от самого романтического свидания. У него сложная, но интересная жизнь. И Кирилл Кяро с вдохновением эту жизнь играет.

Сериал &quot;Нюхач&quot;.
Сериал "Нюхач".
Пресс-служба Первого канала.

Михаил Соловьёв ("Обратная сторона Луны", Павел Деревянко)

На фоне повальной ностальгии по СССР российская адаптация британской "Жизни на Марсе" оказался как нельзя кстати и прошёл на экранах с огромным успехом. В нашей версии капитан полиции Михаил Соловьёв в исполнении Павла Деревянко оказывается после аварии в 1979 году в теле своего отца, старшего лейтенанта милиции Михаила Соловьёва-старшего. Вместе с ним прыжок в советское прошлое совершает и неуловимый серийный убийца. При этом в "Обратной стороне Луны" события 1970-х и 2010-х годов играют одинаково значимую роль и постепенно связываются между собой.

Сериал &quot;Обратная сторона Луны&quot;.
Сериал "Обратная сторона Луны".
Пресс-служба Первого канала.

Роман Фрейдин ("Метод Фрейда", Иван Охлобыстин)

В следственный отдел прокуратуры пришёл работать специальный консультант Роман Фрейдин - психолог и профессиональный игрок в покер. В расследовании преступлений он опирается как на интуицию, так и на разнообразные научные методики - Фрейдин воссоздаёт биокинетические картины событий, психофизические портреты преступников и непонятным для окружающих образом прогнозирует действия бандитов. Но его главный конёк, разумеется, психология. Его метод - "метод Фрейда" - заключается в прямой провокации подозреваемых, и с этим заданием неплохо справляется Иван Охлобыстин. Оказалось что звезда "Интернов" умеет не только высокохудожественно орать, но и владеет более тонкими актёрскими инструментами.

Сериал &quot;Метод Фрейда&quot;.
Сериал "Метод Фрейда".
Пресс-служба Первого канала.
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