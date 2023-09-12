От приёмных детей до грешниц: телеканал "Ю" обновил линейку осенних реалити-шоу

В новом телесезоне традиционно много реалити-шоу будет в эфире "Ю". Если на других каналах в них чаще всего приглашают популярных личностей, где заставляют смотреть в лицо своим фобиям ("Фактор страха") и пичкают белком в виде членистоногих ("Новые звёзды в Африке"), здесь главные герои - простые люди со своими бедами и радостями. В этом сезоне "Ю" обновил линейку осенних премьер. Например, зрителей ждёт первое в России реалити об усыновлении.

"Статус: неравный брак" - реалити о любви с разницей в возрасте. Это истории влюблённых пар, которые столкнулись с непониманием и неприятием родственников и знакомых из-за большой разницы в возрасте. В каждой серии новая пара преодолевает свои проблемы и решает, готовы ли они к новому этапу взаимоотношений.

"Зови меня мамой" - проект посвящён людям, которые решаются на смелый поступок, - взять ребёнка из детского дома. Зрители увидят весь путь семей, желающих стать приёмными родителями: от сбора документов и школы молодых родителей до усыновления детей и их жизни в обретённой семье.

Телешоу "Зови меня мамой". Пресс-служба телеканала "Ю".

Участниками проекта стали не только семейные пары, но и одинокие женщины и мужчины. Каждая история уникальна. Например, у Натальи из Брянска никак не складывается личная жизнь, а она очень хочет стать мамой. Героев одолевают страхи и сомнения: объявятся ли родные родители, как пройдёт встреча с малышом, полюбят ли они друг друга. А зрителей ждёт множество эмоциональных и счастливых моментов, когда дети и новые родители наконец найдут друг друга.

"Беременна в 16" - новый сезон реалити о девушках из самых разных уголков нашей страны, которые довольно рано столкнулись с материнством. В новом сезоне съёмочная группа побывает на Сахалине, в Адыгее, Перми, Краснодаре и Москве. В каждой серии раскрывается история одной героини с момента беременности до родов, и каждая из них уникальна. Реалити рассказывает о взаимоотношениях в семье и с друзьями, о том, как воспринял новость будущий отец ребёнка, и об ответственности, к которой они оба не были готовы.

"Чадо из ада" - новый сезон реалити о перевоспитании избалованных подростков из обеспеченных семей. По просьбе родителей каждый герой без кредиток, наличных и смартфона на три дня отправляется жить в простую семью со скромным достатком. Поможет ли подростку эксперимент и осознает ли он, что счастье не в деньгах, а в человеческих отношениях?

Телешоу "Чадо из ада". Пресс-служба телеканала "Ю".

"Грешницы на перевоспитании" - премьера, в которой восемь девушек, привыкших жить на содержании у мужчин, решают кардинально изменить свою жизнь. Героинь ждёт уникальный эксперимент: целый месяц они будут жить и работать в монастыре наравне с его обитательницами и соблюдать строгий устав. Зрители увидят весь путь трансформации: какими участницы пришли и какими станут в конце проекта. Ведущая проекта Наталья Давыдова - популярный блогер и лидер спортивного движения "Прессуйтело".

Телешоу "Грешницы на перевоспитании". Пресс-служба телеканала "Ю".

Генеральный директор канала "Ю" Наталья Радько утверждает, что над созданием проекта работали несколько лет, то откладывая, то перенося на неопределённый срок. "В этом сезоне мы наконец-то решились. В одном советском сериале героиня говорит: "Я была рядом с богатым мужчиной и думала, что я на коне. Но конь умчался, и пришлось идти пешком". Эту мысль мы и хотим донести до юной части нашей аудитории", - поясняет медиа-менеджер.

"Жизнь после шоу. Б16" - новое студийное шоу с Оскаром Кучерой и Викторией Дмитриевой, в котором бывшие участники реалити "Беременна в 16" рассказывают, как сложилась их жизнь после проекта, обсуждают актуальные проблемы современной семьи и отношений в паре. Молодым родителям дадут совет и расскажут о своём опыте звёздные гости Алексей Ягудин, Эвелина Блёданс, Илона Броневицкая, Анастасия Волочкова, Маргарита Суханкина, Анфиса Чехова и другие приглашённые эксперты.