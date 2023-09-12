12 сентября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Сериал
Совершенно несекретно: смешные и курьёзные факты о съёмках сериала "Семнадцать мгновений весны"

От приёмных детей до грешниц: телеканал "Ю" обновил линейку осенних реалити-шоу

В новом телесезоне традиционно много реалити-шоу будет в эфире "Ю". Если на других каналах в них чаще всего приглашают популярных личностей, где заставляют смотреть в лицо своим фобиям ("Фактор страха") и пичкают белком в виде членистоногих ("Новые звёзды в Африке"), здесь главные герои - простые люди со своими бедами и радостями. В этом сезоне "Ю" обновил линейку осенних премьер. Например, зрителей ждёт первое в России реалити об усыновлении.

Телешоу "Статус: неравный брак".
Телешоу "Статус: неравный брак".
Пресс-служба телеканала "Ю".

"Статус: неравный брак" - реалити о любви с разницей в возрасте. Это истории влюблённых пар, которые столкнулись с непониманием и неприятием родственников и знакомых из-за большой разницы в возрасте. В каждой серии новая пара преодолевает свои проблемы и решает, готовы ли они к новому этапу взаимоотношений.

"Зови меня мамой" - проект посвящён людям, которые решаются на смелый поступок, - взять ребёнка из детского дома. Зрители увидят весь путь семей, желающих стать приёмными родителями: от сбора документов и школы молодых родителей до усыновления детей и их жизни в обретённой семье.

Телешоу &quot;Зови меня мамой&quot;.
Телешоу "Зови меня мамой".
Пресс-служба телеканала "Ю".

Участниками проекта стали не только семейные пары, но и одинокие женщины и мужчины. Каждая история уникальна. Например, у Натальи из Брянска никак не складывается личная жизнь, а она очень хочет стать мамой. Героев одолевают страхи и сомнения: объявятся ли родные родители, как пройдёт встреча с малышом, полюбят ли они друг друга. А зрителей ждёт множество эмоциональных и счастливых моментов, когда дети и новые родители наконец найдут друг друга.

"Беременна в 16" - новый сезон реалити о девушках из самых разных уголков нашей страны, которые довольно рано столкнулись с материнством. В новом сезоне съёмочная группа побывает на Сахалине, в Адыгее, Перми, Краснодаре и Москве. В каждой серии раскрывается история одной героини с момента беременности до родов, и каждая из них уникальна. Реалити рассказывает о взаимоотношениях в семье и с друзьями, о том, как воспринял новость будущий отец ребёнка, и об ответственности, к которой они оба не были готовы.

"Чадо из ада" - новый сезон реалити о перевоспитании избалованных подростков из обеспеченных семей. По просьбе родителей каждый герой без кредиток, наличных и смартфона на три дня отправляется жить в простую семью со скромным достатком. Поможет ли подростку эксперимент и осознает ли он, что счастье не в деньгах, а в человеческих отношениях?

Телешоу &quot;Чадо из ада&quot;.
Телешоу "Чадо из ада".
Пресс-служба телеканала "Ю".

"Грешницы на перевоспитании" - премьера, в которой восемь девушек, привыкших жить на содержании у мужчин, решают кардинально изменить свою жизнь. Героинь ждёт уникальный эксперимент: целый месяц они будут жить и работать в монастыре наравне с его обитательницами и соблюдать строгий устав. Зрители увидят весь путь трансформации: какими участницы пришли и какими станут в конце проекта. Ведущая проекта Наталья Давыдова - популярный блогер и лидер спортивного движения "Прессуйтело".

Телешоу &quot;Грешницы на перевоспитании&quot;.
Телешоу "Грешницы на перевоспитании".
Пресс-служба телеканала "Ю".

Генеральный директор канала "Ю" Наталья Радько утверждает, что над созданием проекта работали несколько лет, то откладывая, то перенося на неопределённый срок. "В этом сезоне мы наконец-то решились. В одном советском сериале героиня говорит: "Я была рядом с богатым мужчиной и думала, что я на коне. Но конь умчался, и пришлось идти пешком". Эту мысль мы и хотим донести до юной части нашей аудитории", - поясняет медиа-менеджер.

"Жизнь после шоу. Б16" - новое студийное шоу с Оскаром Кучерой и Викторией Дмитриевой, в котором бывшие участники реалити "Беременна в 16" рассказывают, как сложилась их жизнь после проекта, обсуждают актуальные проблемы современной семьи и отношений в паре. Молодым родителям дадут совет и расскажут о своём опыте звёздные гости Алексей Ягудин, Эвелина Блёданс, Илона Броневицкая, Анастасия Волочкова, Маргарита Суханкина, Анфиса Чехова и другие приглашённые эксперты.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость