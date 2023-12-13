От опера Макарова до дьявола в Prada: самые токсичные боссы в кино и сериалах 

Мало кто любит своих начальников, а в последнее время боссов очень часто стали называть токсичными. Сейчас для этого даже не нужно весомых причин: шефу достаточно указать на опоздание или попросить соблюдать дедлайны, чтобы попасть в категорию "токсика". Если вы мыслите так же, то вы ещё не сталкивалась с настоящими несносными боссами из нашей подборки.

Опер Макаров ("Девушки с Макаровым")

Начальник уголовного розыска района Бутово Павел Макаров - прожжённый профи, который отлично знает своё дело. Но он совершенно не умеет общаться с людьми. После очередного конфликта с руководством ему в качестве наказания меняют весь личный состав: вместо опытных оперов-мужчин выделяют четырёх молодых выпускниц школы полиции.

Сериал "Девушки с Макаровым". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Дискриминация по половому признаку, унижения на рабочем месте, нечёткие указания, обесценивание, шантаж, самодурство и безразличие - Макаров легко собирает токсик-комбо буквально за пару серий. Он настоящий кошмар для новичков бутовского ОВД, которые...справедливости ради, и сами не всегда блещут интеллектом. Тем не менее, этот тандем, как ни странно, работает. Ведь к четвёртому сезону, который показывают на ТНТ, они существенно продвигаются по службе и получают новые звания. Получается, "метод Макарова" работает?

Доктор Быков ("Интерны")

Сериал "Интерны". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Заведующий терапевтическим отделением больницы и руководитель интернатуры Андрей Евгеньевич Быков - король иронии и император сарказма. Он упрям и эгоистичен, но при этом к его профессиональным качествам вопросов нет. О педагогике у него специфичные представления, с которыми приходится вплотную познакомиться его новым интернам.

Быков пытается воспитывать новых врачей жёстко, но вроде справедливо, однако зачастую перегибает палку. Однако, как и в случае с Макаровым, тот факт, что его интерны всё-таки превращаются в настоящих врачей, говорит о том, что методика рабочая. Пусть и функционирует она не без сбоев.

Босс Майкл Скотт ("Офис")

Сериал "Офис". kinopoisk.ru

Майкл Скотт из первых сезонов американской версии офиса - просто кошмарный тип. Он обожает руководить, но ненавидит работать, и что самое страшное - всячески мешает делать это своим подчинённым. Успехи вверенного ему филиала бумажной компании достигаются скорее вопреки, чем благодаря его "блестящему" менеджменту. Более того, Майкл - расист, сексист и вообще человек, не имеющих каких-либо личных границ.

Его драма подробнее раскрывается позже. Он просто мечтает о семье и друзьях, которых у него никогда не было, и пытается буквально "породниться" со своими подчинёнными. В тот момент, когда это перестаёт выглядеть мерзко, становится

даже мило...

Шеф Баринов ("Кухня")

Сериал "Девушки с Макаровым". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Алкоголик, лудоман и психически неуравновешенный, к тому же, мстительный человек. Таким предстаёт в сериале "Кухня" Виктор Петрович Баринов - шеф-повар лучшего московского ресторана французской кухни Claude Monet. Как же такой человек в принципе сумел стал шефом? Всё просто: он настоящая звезда гастрономического бомонда, знающая как угодить взыскательной публике. Поэтому его несчастным подчинённым приходится мириться с заскоками босса, чтобы удержаться на рабочем месте.

В сериале повествование ведётся от имени амбициозного повара, который мечтает стать шефом. Однако, когда перед глазами встаёт ориентир в виде самодура, возникает две мысли. Первая: а это точно нужно? Вторая: я точно не стану таким, как он?

Главред Миранда Пристли ("Дьявол носит Prada")

Главный редактор одного из топовых нью-йорских модных журналов Миранда Пристли - персонаж, которым частично вдохновлялся тот самый Майкл Скотт из "Офиса". В одной из серии ситкома Скотт приходится на работу после просмотра фильма "Дьявол носит Prada" и начинает вести себя как Пристли. Но если для добродушного (пусть порой и бесцеремонного) Скотта - это скорее игра, то для Миранды - реальный стиль руководства.

"Дьявол носит Prada". kinopoisk.ru

Миранда требовательна, капризна и не признаёт невозможного, никогда ничего не объясняет и не повторяет своих распоряжений, но требует, чтобы ассистентки помнили всё, что ей может потребоваться. Она скупа на похвалу и в любой момент может перенести запланированный срок на более ранний и тут же гневно спросить: "Почему до сих пор не готово?!" Однако, чем особенно ценен фильм: главной героине хватает смелости и осознанности уйти от токсичного босса и развивать свою карьеру в более благоприятной среде.