Остеохондроз, вегетососудистая дистония, дисбактериоз: что может скрываться за диагнозами, которых нет

Главное в лечении болезни - найти её причину, поставить верный диагноз. Но случается так, что поставленного пациенту диагноза нет в Международной классификации болезней (МКБ-10). Некоторые медицинские заключения достались нам в наследство от времен советской медицины. Что может скрываться за этими названиями?

Остеохондроз

Симптомы: боли в спине, онемение рук, головокружения, головная боль.

Что может быть? Это состояние есть в МКБ-10, но далеко не всегда диагноз "остеохондроз" ставят корректно. Им часто объясняют боли в спине, но на самом деле они чаще всего даже не связаны с остеохондрозом. Чаще всего им называют дегенеративные изменения в хрящевой ткани межпозвонковых дисков. С возрастом эти изменения происходят у всех, но далеко не у каждого болит спина.

Остеохондроз и болезнью-то назвать нельзя, мы же не называем болезнью старость. Руки могут неметь при туннельном синдроме, голова может болеть от перенапряжения, головокружение - при анемии, высоком или низком давлении. А боли в позвоночнике провоцируют сколиоз, ревматоидный артрит, грыжа межпозвонкового диска... То есть нужно обследоваться, чтобы найти настоящую причину "остеохондроза".

Дисбактериоз

Симптомы: понос, запор, отрыжка, неприятный запах изо рта, вздутие живота.

Что может быть? Это изменение микрофлоры ЖКТ, нарушение баланса в концентрации полезных и вредных микроорганизмов. Обычно такое нарушение - это следствие какого-то другого нарушения или его коррекции, например, дисбактериоз может возникать после приёма антибиотиков или некоторых других препаратов, при болезнях кишечника, может даже быть реакцией на стресс. Диарея или запор, боли в животе, проблемы с аппетитом - всё это уйдёт, когда микрофлора восстановится, и во многих случаях она вполне способна сделать это самостоятельно, если правильно питаться.

На приёме у врача. freepik.com/freepik

Вегетососудистая дистония

Симптомы: слабость, головные боли, головокружение, обмороки, тошнота, учащённое сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, холодные руки и ноги, озноб, боли в животе.

Что может быть? Такой диагноз часто ставится молодым людям, у которых нередко бывает анемия, провоцирующая учащение сердцебиения, или же проблемы со щитовидкой. Холодные конечности - симптом синдрома Рейно, при котором из-за спазма сосудов руки ещё и меняют цвет. В обморок можно упасть из-за ортостатической гипотензии (пониженного давления), наблюдается при резкой смене положения. Настоящие расстройства работы вегетативной нервной системы являются признаком системного неврологического заболевания.

Сниженный иммунитет

Симптомы: насморк, кашель, регулярные ОРВИ.

Что может быть? Есть иммунодефициты вполне реальные: например, СПИД, вызванный вирусом иммунодефицита человека, или врождённые, при которых у человека не хватает каких-то антител или у них есть дефекты. А есть иммунодефициты, которых не существует - с такими, например, часто сталкиваются матери, впервые отправляя детей в садик.

Иммунитет ребёнка сталкивается со множеством новых для него бактерий и вирусов, мальчик или девочка начинает болеть, и в какой-то момент врач предлагает измучившейся маме давать ребёнку иммуномодуляторы. Рано или поздно симптомы скажем, ОРВИ, сходят на нет, но это произошло бы и без препаратов. ОРВИ до 3-5 раз в год у взрослого - норма, а не патология. А для того чтобы меньше болеть, нужно вести здоровый образ жизни.

Авитаминоз

Симптомы: усталость, сонливость, снижение работоспособности.

Что может быть? Все эти симптомы бывают при многих заболеваниях, а "авитаминоз" - это полное отсутствие какого-либо витамина в организме. Но современный человек питается неплохо и получает витамины с пищей. Поэтому, например цингой (возникает при дефиците витамина С), в России не болеют. Недостаток конкретного витамина можно выявить с помощью анализов, но при этом должны быть другие жалобы, а не просто усталость.