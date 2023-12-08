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Оскандалившийся после побега из страны Ревва выступит в шоу государственного телеканала

Cегодня, 8 декабря, на телеканале "Россия 1" начинается новый сезон музыкального шоу "Дуэты", в котором популярные артисты исполнят любимые миллионами хиты. Первыми попытаются угадать своего таинственного партнера по дуэту Юрий Антонов, Михаил Шуфутинский, Люся Чеботина, Клава Кока, Хабиб, Денис Клявер, Наташа Королёва, Мария Зайцева и, неожиданно, Александр Ревва, который надолго выпал из российского шоу-бизнеса.

Шоу "Дуэты".
Шоу "Дуэты".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Не так все просто, как кажется на первый взгляд, ведь в шоу есть главная интрига: никому не известно, кто скрывается за зеркальной стеной и кто станет для каждого участника неожиданным партнёром по дуэту. До этого участники поют, не видя друг друга и даже не имея возможности угадать партнёра по голосу, так как звук в наушниках специально искажен. В отличие от шоу Первого канала "Перепой звезду", где звёзды эстрады частенько проигрывают вокальные поединки солистам-любителям, участники "Дуэтов" могут быть уверены, что их партнёр - профессионал. Но они даже не догадываются, с кем в паре им предстоит выступать! Тайный напарник раскроется лишь тогда, когда вверх поднимется огромная зеркальная стена и откроет второго участника звёздного дуэта.

Шоу &quot;Дуэты&quot;.
Шоу "Дуэты".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Шоу &quot;Дуэты&quot;.
Шоу "Дуэты".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Шоу &quot;Дуэты&quot;.
Шоу "Дуэты".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Шоу &quot;Дуэты&quot;.
Шоу "Дуэты".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Шоу &quot;Дуэты&quot;.
Шоу "Дуэты".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Шоу &quot;Дуэты&quot;.
Шоу "Дуэты".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

В новом сезоне телезрители увидят таких звезд, как Юрий Антонов, Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, Александр Маршал, Любовь Успенская, Валерия, Алсу, Жасмин, Ани Лорак, Митя Фомин, Сергей Жуков, Эмин, Наташа Королёва, Татьяна Буланова, Анна Семенович, Кирилл Туриченко, Нюша, Хабиб, Клава Кока, Алексей Воробьёв, Зара, Люся Чеботина, JONY, Mia Boyka, IOWA, Ваня Дмитриенко, Вячеслав Макаров, Ярослав Сумишевский, Денис Клявер, Тося Чайкина, Алёна Свиридова, Юлия Паршута, Виктория Дайнеко, Этери Бериашвили, Эвелина Блёданс, Сергей Минаев и многих других.

Отдельной интригой станет участие в премьерном выпуске "отмененного" Александра Реввы. Последние полтора года выдались для него крайне неудачными. Весной 2022-го артист, известный публике как Артур Пирожков, пропал со всех радаров. Он не только отменил все свои концерты в России, но и, по слухам, пожелал перебраться за границу по примеру многих ныне опальных звёзд.

Шоу &quot;Дуэты&quot;.
Шоу "Дуэты".
CCO.

Концерты Артура Пирожкова (сценический псевдоним Рввы) отменялись по стране. В частности, выступления были отменены в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сам Ревва объяснял происходящее "техническим проблемами, связанными с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия". Однако этому мало кто верил, тем более что всё это сопровождалось просьбами неравнодушных граждан с активной позицией игнорировать концерты, если они состоятся.

Александр Ревва не так давно вернулся в Россию, а теперь, видимо, и в российский шоу-бизнес. В программе "Дуэты" государственного телеканала "Россия 1" он исполнит песню Николая Носкова. "Тут всё совпало, я очень большой его поклонник и желаю ему крепкого здоровья. Двадцать с лишним лет назад услышал эту композицию, она была абсолютно не похожа ни на что. И хорошо помню, как сутки провёл с этой песней, поэтому она у меня в сердце. Я счастлив, что мне выпала честь исполнить именно её", - сказал Ревва после записи программы.

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