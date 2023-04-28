Огородные страдания: как не оставить последнее здоровье на грядках

Здорово, когда есть свой собственный кусочек земли! На нём можно посадить травку и валяться на ней, отдыхая от еженедельных праведных трудов. Но даже если вы большой любитель садово-огородных дел и предпочитаете возделывать грядки, а не лежать в гамаке, не дайте им себя поработить. Как не потерять на даче последнее здоровье, разбирался журнал «Телепарк».

Лень — двигатель прогресса!

Даже если дачник ещё молод душой и телом, от дачной работы на износ лучше отказаться. Особенно если в обычной жизни человек привык пересаживаться с офисного стула в автомобильное кресло, а оттуда на диван: физическую нагрузку не стоит увеличивать резко. Главное правило здорового дачника: работайте, только если есть силы и желание. Не страшно, если картошки уродится на полмешка меньше — здоровье дороже.

Бережём позвоночник

Первое, что страдает у «продвинутого» дачника — это спина. А всё потому, что многие зачастую пренебрегают простыми правилами безопасности.

1. Если вам надо перемещать тяжёлые предметы, например, мешки или ящики, никогда не пытайтесь это делать, согнув спину. Гораздо проще поднимать тяжёлое и неудобное, слегка присев и оставив при этом спину прямой, подключив к процессу мышцы ног.

2. Даже если у вас здоровый позвоночник и вполне тренированная мускулатура, старайтесь поднимать не более 10 кг за один раз, и уж тем более не стоит переносить подобную тяжесть в одной руке на большое расстояние.

3. При прополке грядок не стоит наклоняться или приседать на корточки. Если вам необходимо долго выполнять какие-либо работы на уровне земли, а удобной скамеечки у вас нет, стоит встать на колени или вообще на четвереньки. Это более физиологичное положение, которое позволит избежать переутомления и избавит от боли в суставах и позвоночнике.

4. Не скупитесь и выбросите из дачного домика продавленные диваны, бабушкины кушетки и панцирные кровати. Одна из причин боли в позвоночнике — сон на неровном и слишком мягком ложе. Спина таким образом не отдохнёт от дневной нагрузки. Поэтому вместе с новой газонокосилкой стоит присмотреть приличный матрас на дачную кровать.

Инновации для дачи

Частая причина потери трудоспособности на «фазенде», а то и преждевременного завершения дачного сезона — травмы. Кто виноват? Старый, сломанный или просто неудобный садовый инструмент. Пусть нам поможет технологический прогресс.

Автоматизация. Мото- и электрокультиваторы, газонокосилки и электрокосы, бензопилы и электролобзики, несмотря на кажущуюся сложность и внешнюю опасность значительно облегчают дачный труд и избавляют от значительного объёма монотонных движений, приводящих к болезненным ощущениям в суставах и мышцах. И заодно от значительных физических усилий, тоже нередко приводящих к травмам. И, что греха таить, автоматизация дачного труда позволяет выполнить работу быстрее и качественнее, чем ручным инструментом.

Работа на даче. freepik.com/stockking

Качество. Важно купить не просто высокотехнологичный, но и качественный инструмент. Если речь идёт о садовых приспособлениях, стоит убедиться, что колюще-режущие части тяпок или вил сделаны из прочного металла, у них нет хрупких крепёжных элементов. У складных инструментов обязательно должны быть фиксаторы.

Эргономика. Секаторы и грабли с телескопическими ручками, мягкие наколенники, скамеечки и тележки для перевозки тяжёлой лейки — это не излишества, а продукт инженерной мысли, позволяющий более грамотно распределять усилия

при роботе на дачном участке.

Чаще от переработки на дачах страдают мужчины, взваливающие на свои могучие плечи в прямом смысле непосильный груз. Одно из заболеваний, провоцируемых поднятием тяжестей, перенапряжением мышц и связок спины, у 30−40-летних мужчин — люмбаго, для которого характерна острая боль (прострел) в нижней части спины.

Соблюдать меру

Работа на воздухе — это не только успешно потраченные калории, но и изрядная нагрузка на все системы организма. Но что может случиться в погожий летний денёк?

Головокружение, головная боль и тошнота

Это, возможно, признаки перегрева или теплового удара. Чтобы избежать этой проблемы, старайтесь работать на грядках или стройке с раннего утра или вечером, когда становится прохладнее. Пейте больше воды и не забывайте носить светлый головной убор.

Кстати, если вы долго кланялись грядкам, а теперь вас одолела головная боль в сочетании с шумом в ушах, это может говорить о повышенном артериальном давлении. Поэтому на даче важно иметь тонометр и таблетки для снижения давления. Если оно оказалось выше 140/90, немедленно бросайте тяпку и полежите в тенёчке, а когда вернётесь в город — проконсультируйтесь с врачом.

Работа на даче. freepik.com/Freepik

Отёки ног к вечеру

Весь день проводите стоя или присев на грядке — и к вечеру стопы не влезают даже в разношенные тапки. Чтобы избежать отёков и «тяжёлых» ног, чередуйте работу: например, прополов морковку и баклажаны, пройдитесь до магазина или к реке. Носите удобную, легко проветриваемую обувь. Кстати, если к вечеру голени отекают сильно и симметрично — пора вызвать врача, это признак сердечной недостаточности!

Сильная боль в мышцах, суставах и позвоночнике

Это явный признак того, что вы перетрудились. Работа через не могу в данной ситуации ещё больше усугубит проблему и может привести к настоящим заболеваниям. Дайте себе возможность отдохнуть несколько дней — пока ваш организм не восстановится, а затем принимайтесь за работу без былого фанатизма.

Обострение хронических заболеваний

Если разболелись колени, нелады с сердцем, приходится всё чаще пользоваться ингалятором или напоминает о себе язва, трудовые подвиги стоит отложить до лучших времён. Свяжитесь с лечащим врачом и достаньте заранее собранную аптечку. Теперь ваша дача должна превратиться в санаторий, а вы — в полноценного отдыхающего.