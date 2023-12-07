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О чём новый сериал "Сны Алисы" , который очень тепло приняли на Западе

Сегодня, 7 декабря, в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера мистического сериала "Сны Алисы", который рассказывает о школьнице, которая расследует убийство с помощью сверхъестественного дара. Режиссером проекта выступил Андрей Джунковский, снявший проекты "Лучше, чем люди", "Бихэппи" и "Сладкая жизнь".

Сериал "Сны Алисы".
Сериал "Сны Алисы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Сюжет разворачивается в маленьком северном городке - мрачном, тихом, замёрзшем, полном страшных секретов. Все, кто приезжают в этот городок, чувствуют там что-то странное, как будто некие мистические силы наблюдают за ними со всех сторон. Главная героиня - школьница Алиса родилась и выросла в этом городке. У неё есть особенность - провидческие сны - с которой девочка живёт всю жизнь. Она хочет уехать из городка вместе со своей близкой подругой и начать новую жизнь, однако злой рок не даёт мечтам сбыться.

Сериал &quot;Сны Алисы&quot;.
Сериал "Сны Алисы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Сериал стал одним из самых ожидаемых триллеров этого года, его пилотная серия была показана на международных кинофестивалях: в 2021 году сериал попал в программу Каннского фестиваля сериалов Canneseries и программу COMPETITION INTERNATIONALE SERIES Международного кинофестиваля Женевы. В том же году "Сны Алисы" был включен в топ лучших проектов на Berlinale Series Market.

Сериал &quot;Сны Алисы&quot;.
Сериал "Сны Алисы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.
Сериал &quot;Сны Алисы&quot;.
Сериал "Сны Алисы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.
Сериал &quot;Сны Алисы&quot;.
Сериал "Сны Алисы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.
Сериал &quot;Сны Алисы&quot;.
Сериал "Сны Алисы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.
Сериал &quot;Сны Алисы&quot;.
Сериал "Сны Алисы".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Создатели мистического триллера работали над проектом с 2019 года. Съёмки проходили исключительно зимой, в снежную погоду. Режиссёр долго искал идеально подходящую на роль Алисы актрису - в результате остановив свой выбор на Алине Гвасалии. Также в сериале снялись Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Алексей Розин, Александра Ребенок, Полина Ауг, Дарья Екамасова и Василина Юсковец, которая была признана лучшей актрисой на фестивале "Пилот" в 2022 году.

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