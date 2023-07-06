8 июля
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НТВ установит "Инфощит" для защиты зрителей от фейков

Информационная война обострилась до предела. Современные технологии породили невиданные возможности манипулирования, создания альтернативных "фактов", фальшивых "новостей", подделки и имитации всего и вся. Обо всё этом расскажет новая программа "Инфощит", которая появится в эфире НТВ.

Фейки.
Фейки.
freepik.com/vectorjuice

Реальные факты и фейки стали практически неотличимы друг от друга. А мы, даже не подозревая об этом, просто нажимаем кнопку "поделиться" в соцсетях или отправляем ссылку друзьям и родным. Помимо разовых информационных вбросов, с которыми мы сталкиваемся каждый день, нам тщательно вдалбливают нарративы, формирующие искажённую картину мира. Что же кроется за главными мировыми новостями? Какой видит Россию простой обыватель за рубежом, как западная пропаганда пытается достучаться до россиян и можно ли отличить правду от лжи? Информационное шоу "Инфощит" с ведущими Владимиром Чернышёвым и Владимиром Кобяковым на конкретных примерах покажет истинные мотивы и цели агрессивных информационных войн, которыми увлёкся коллективный Запад.

Премьера проекта состоялась в апреле 2023 года на интернет-площадках НТВ - сайте НТВ.ru, официальном RUTUBE-канале, в аккаунтах телеканала соцсетях, а также в онлайн-кинотеатре PREMIER. Первый выпуск в телеэфире состоится в пятницу, 14 июля.

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