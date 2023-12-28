31 декабря
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Новогодний эфир ТНТ: Павел Воля наконец-то поверит в Деда Мороза, а певица Анна Асти станет ведущей Comedy Club

Новогодний эфир ТНТ: Павел Воля наконец-то поверит в Деда Мороза, а певица Анна Асти станет ведущей Comedy Club

Пока 31 декабря канал СТС устроит марафон старых новогодних выпусков "Уральских пельменей", а на центральных каналах будут в стопятисотый раз крутить старые советские комедии, канал ТНТ намерен удивлять и радовать своих зрителей премьерами весь день. В эфир выйдут специальные новогодние выпуски самых хитовых шоу и это не считая новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет всё" с участием огромного количества звёзд.

"Однажды в России".
"Однажды в России".
ПРесс-служба телеканала ТНТ.

Готовиться к празднику можно начать уже в 17.30, когда в эфир выйдет спецвыпуск "Однажды в России", в котором каждый из скетчей будет посвящён исключительно Новому году. Зрители узнают как отметить праздник и не разругаться с родственниками, чем 31 декабря занимаются чиновники и гаишники, и что делать, если в канун праздника на порог неожиданно заявилась тёща.

&quot;Однажды в России&quot;.
"Однажды в России".
ПРесс-служба телеканала ТНТ.

Продолжит повышать градус настроения выпуск юмористического шоу "Лига городов". В нём выступят лучшие команды ("Город красивых девушек", "Москвичи", "Пацаны", "Ренаты", "Бомбалейла"), которые полюбились зрителями и наставникам.

В полвосьмого в эфир выйдет "Шоу Воли". Программа будет необычной, ведь количество гостей в ней будет зашкаливать. И что это будут за гости! Марина Кравец, Тимур Родригез, Ляйсан Утяшева и Вадим Галыгин подведут личные итоги годы, расскажут необычные новогодние истории и поздравят всю страну импровизированным тостом.

&quot;Шоу Воли&quot;.
"Шоу Воли".
ПРесс-служба телеканала ТНТ.

Специальным гостем выпуска станет астролог Василиса Володина, которая расскажет, чего ждать всем знакам зодиака в 2024 году. А в конце программы в студии появится настоящий Дед Мороз из Великого Устюга!

За час до боя курантов в эфир выйдет новогоднего выпуска Comedy Club. В этот раз шоу проведут Павел Воля и приглашённая звезда Анна Асти.

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