Новое реалити "Антимагия" выведет колдунов и астрологов на чистую воду

Пока одни каналы увеличивают количество мистических проектов в своём эфире телеканал "ЧЕ!" запустил уникальное в своём роде реалити-разоблачение в сфере магических услуг - "Антимагия". Из него зрители узнают, можно ли разбогатеть с помощью магии вуду, похудеть от заговора и влюбить мужчину по фото. Ведущим проекта стал профессиональный психолог, менталист и убеждённый скептик Павел Симанович.

Телеканал "ЧЕ!" давно и успешно расследует киберпреступления, раскрывает аферы самого разного масштаба, разрешает бытовые и семейные споры. Теперь пришло время разобраться с мошенничеством в набирающей сейчас дикую популярность эзотерике.

"Всем известно магическое свойство денег - исчезать. Оказывается, за это могут отвечать определённые специалисты, - говорит ведущий проекта "Антимагия" Павел Симанович. - Эзотерические услуги сейчас на пике популярности. Многие люди готовы отдать любые деньги за "волшебную таблетку", чем и пользуются мошенники. Поэтому фокус на псевдомагах заслуживал отдельного проекта. Миссия "Антимагии" - сделать так, чтобы как можно больше людей узнали, как именно действуют мошенники. Я расскажу, какими психологическими и артистическими приёмами они пользуются ради ваших денег".

Телешоу "Антимагия". Пресс-служба телеканала "ЧЕ!".

Используя свой накопленный опыт психолога и менталиста Павел Симанович (член Российской ассоциации иллюзионистов и почётным членом Международной Академии психологических наук - Прим. ред.) вместе с командой агентов проверит все известные магические услуги: гадание на картах, привороты, альтернативное лечение, астрологические консультации. В финале каждого выпуска команда даст экспертную оценку: действительно ли у человека есть сверхспособности или всё это - обычные трюки.