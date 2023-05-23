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Новое шоу СТС научит разбираться в тонкостях поварского искусства

Канал СТС не перестаёт удивлять премьерами - во вторник, 23 мая, в вечернем прайм-тайме состоится премьера кулинарного шоу "Стать шефом", в котором 20 поваров-любителей пройдут обучение под присмотром профессионалов, а победитель получит 1 млн рублей и стажировку в московском ресторане.

Шоу "Стать шефом".
Шоу "Стать шефом".
Пресс-служба телеканала СТС.

Главным судьёй и наставником героев станет бренд-шеф легендарного ресторана "Метрополь", шеф-повар мишленовского ресторана SAVVA и обладатель многочисленных премий Андрей Шмаков. Компанию ему составит фуд-блогер Алиса Полунина и ведущий телешоу "ПроСТО кухня" Александр Белькович.

Шоу &quot;Стать шефом&quot;.
Шоу "Стать шефом".
Пресс-служба телеканала СТС.

В каждом выпуске нового телепроекта участников ждут три курса. Победитель первого получает иммунитет, на втором судьи определяют претендентов на выбывание из шоу, а на третьем решают, кто не сможет продолжить обучение.

Вместе с шефами блюда участников проекта оценят блогеры, актёры и ведущие: Валя Карнавал, Алексей Столяров, Янина Студилина, Вита Корниенко, Александр Рогов и Дава, который вместе с Миланой Хаметовой записал саундтрек "Стать шефом".

Шоу &quot;Стать шефом&quot;.
Шоу "Стать шефом".
Пресс-служба телеканала СТС.
Шоу &quot;Стать шефом&quot;.
Шоу "Стать шефом".
Пресс-служба телеканала СТС.
Шоу &quot;Стать шефом&quot;.
Шоу "Стать шефом".
Пресс-служба телеканала СТС.

Чтобы овладеть профессией шеф-повара, герои разберутся в тонкостях поварского искусства, изучат особенности кулинарных специализаций и попробуют себя в модных фуд-направлениях. "Каждый выпуск посвящён определённой теме: кейтерингу, блюдам "прошлого и будущего", работе повара на корабле, стритфуду, детской еде, правильному питанию, - рассказывает продюсер Александра Гройсман. - Ни дня без приключений и неожиданных заданий, будь то рыбалка в Мурманске или кейтеринг для актёров шоу "Уральские пельмени".

Шоу &quot;Стать шефом&quot;.
Шоу "Стать шефом".
Пресс-служба телеканала СТС.

По словам Андрея Шмакова, благодаря проекту герои не только столкнутся с нестандартными задачами, но и в целом узнают, что их ждёт на профессиональной кухне: "Работа шеф-повара очень трудная: мы по 16 часов на ногах. Встречаешь разных гостей со своими вкусами и должен угодить всем. Плюс шеф-повар не только повар, но и креатор, менеджер, психолог, в общем, всё в одном флаконе. И в каких-то моментах на площадке я бываю злым, говорю правду прямо и жёстко, но только чтобы участники понимали, каково быть поваром на самом деле".

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