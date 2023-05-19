Новая команда суперлюдей поразит зрителей невероятными способностями

В шестом сезоне проекта "Удивительные люди", премьера которого состоится на канале "Россия 1" в пятницу, 19 мая, зрителей ждёт новая встреча с талантами, ошеломляющими своим интеллектом и сверхспособностями. Они видят и чувствуют то, что не могут другие, а в новом сезоне покажут то, на что до них никто не осмеливался!

Кто будет удивлять на этот раз и вступит в борьбу за Кубок и денежный приз? Среди участников - лауреаты Книги рекордов России и мировые рекордсмены: юный пианист с феноменальной музыкальной памятью из Москвы, специалист по скоростной радиотелеграфии из Санкт-Петербурга, победительница чемпионата мира по памяти из Монголии, химик-вундеркинд из Новороссийска, феноменальный канатоходец из Дагестана, мнемотехник из Узбекистана, знаток коренных языков народов России из Томска, мальчик-калькулятор из Индии, уникальный этномузыколог из Москвы, мастер текстильных народных промыслов из Рязани, кинолог из Красноярска, специалист по ментальной арифметике из Казахстана и многие другие. Всех их объединяет умение удивлять, а слова, которые они чаще всего слышат в свой адрес, - "нереально", "невозможно", "поразительно"!

Оценивать невероятные возможности претендентов на победу предстоит жюри. Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина оценит спортивную подготовку участников, хореограф Евгений Папунаишвили - пластику и координацию, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарёв объяснит всем происходящее с точки зрения науки и развития.

Шоу "Удивительные люди". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Новым и самым строгим член жюри стал Александр Пушной, который будет подвергать сомнению всё, что увидит, ведь его сложно чем-то удивить! Вместе с ведущим судьи постараются разгадать секреты удивительных людей и понять природу их уникальных возможностей, а главное - оценить всех по достоинству и выбрать лучшего!

Шоу "Удивительные люди". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Кстати, у проекта новый ведущий - эрудит, энциклопедист, одарённый лектор, представитель династии российских естествоиспытателей, дважды лауреат российской телевизионной премии ТЭФИ, теле- и радиоведущий Артём Варгафтик. Удивительно, но он поразительно похож на прежнего ведущего Александра Гуревича, который после начала СВО сложил с себя все полномочия и уволился с ВГТРК. Хоть Гуревич и постарше, они обладают схожей комплекцией, оба носят очки и даже одели Варгафтика примерно так же, как и покинувшего госканал коллегу. Артём до этого вёл передачи, но исключительно на канале ТВЦ и "Культура" и они были иного формата. Теперь Варгафтику придётся взаимодействовать с участниками шоу и связывать номера ироничным конферансом.