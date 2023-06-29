Никита Ефремов стал "Библиотекарем" и научился читать между строк

Сегодня, 29 июня, эксклюзивно в видеосервисах Wink и more.tv состоялась премьера нового восьмисерийного проекта "Библиотекарь" по мотивам культового романа Михаила Елизарова. В центре сюжета забытые советские книги, которые дают своим читателям в постсоветской России колоссальную магическую силу.

Роман Михаила Елизарова был выпущен в 2007 году, получил престижную премию "Русский Букер" и во многом расколол сообщество: у него нашлось немало сторонников и противников. Книгу перевели на множество языков. Она стала бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.

Говоря о жанре "Библиотекаря", создатели сериала назвали его постсоветским фэнтези или магическим соцреализмом. Эпическая битва добра и зла в духе "Игры престолов" и "Хроник Нарнии" разворачивается здесь на фоне узнаваемого постсоветского быта конца 1090-х, развивая лучшие традиции "Дозоров" Сергея Лукьяненко.

Сериал "Библиотекарь". Пресс-служба видеосервиса wink.ru Сериал "Библиотекарь". Пресс-служба видеосервиса wink.ru Сериал "Библиотекарь". Пресс-служба видеосервиса wink.ru Сериал "Библиотекарь". Пресс-служба видеосервиса wink.ru Сериал "Библиотекарь". Пресс-служба видеосервиса wink.ru

Главный герой "Библиотекаря" Алексей Вязинцев терпеть не может всё "совковое". Мечтающий об американской визе и голливудской карьере актёр-неудачник узнаёт, что при загадочных обстоятельствах убит давно оставивший семью ненавистный отец (Андрей Мерзликин). Алексей едет в Широнино, родной город предка, чтобы продать его "двушку" в хрущёвке, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий.

Выясняется, что папа был "библиотекарем" - членом тайного сообщества почитателей книг советского писателя Громова, автора соцреалистической макулатуры с названиями типа "Счастье, лети", "Тихие травы", "Дорогами труда", которая способна оказывать на внимательных читателей поразительный психоделический эффект - дарить силу и ярость, избавлять от боли или одурманивать фальшивыми воспоминаниями.

Среди любителей Громова, собирающихся в библиотеках и читальнях по всей стране, непритязательные на вид повести называют Книга Силы, Книга Ярости, Книга Памяти, Книга Терпения и так далее. Тайный мир читателей книг Громова поделён на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг - Книги Смысла.

Сериал "Библиотекарь". Пресс-служба видеосервиса wink.ru

За "Библиотекаря" не раз пыталась взяться отечественная киноиндустрия, но что-то не срасталось. И в том, что реализация давнишних планов подоспела только сейчас, хочется усмотреть замысел высших сил. Сегодня, когда страна бурлит полузабытыми нарративами, пересобирающий на руинах империи советскую идиллию "Библиотекарь" кажется предельно актуальным.

Главную роль исполнил Никита Ефремов ("Нулевой пациент", "Оффлайн"), режиссёром стал Игорь Твердохлебов ("Триггер", "Мажор"). Это один из самых долгожданных релизов второй половины года. Также в сериале снялись Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.

Телепремьера состоится в эфире телеканала РЕН ТВ в новом телесезоне.