Неразрывные узы: 10 секретов долгого и счастливого брака

Заключая семейный союз с любимым человеком, каждый надеется прожить с ним счастливую жизнь и вместе встретить старость. Но одним удаётся пройти через все жизненные испытания вместе и сохранить семью, а другие распадаются через несколько лет и даже месяцев совместной жизни. Почему так происходит? Может быть, люди, живущие в браке десятилетиями, знают какие-то особые секреты, позволяющие им сохранять нерушимость семейного союза?

Мужья и жёны с солидным брачным "стажем" знают: чтобы отношения оставались крепкими, над ними нужно постоянно работать. Но как? Психологи выделяют несколько секретов, позволяющих мужчине и женщине долго находиться вместе и чувствовать себя при этом комфортно.

Секрет № 1

Интересоваться у супруга, как прошёл день

Если вы живёте вместе, растите детей, вместе ведёте хозяйство, тратите семейный бюджет, то наверняка у вас есть вопросы друг к другу. Но они чаще касаются общих для вас обоих сфер, общих планов. А у каждого человека ведь есть и собственное поле реализации, например его работа, которой он посвящает почти целый день. Почему вы не интересуетесь тем, как прошёл день вне дома? Разве вам не важно, что делал всё это время ваш близкий человек, почему нервничал и устал? Какие задачи смог решить? Попробуйте спрашивать у своего мужа или жены, как прошёл день, каждый вечер. Сначала это будет проявлением вежливого внимания, но со временем вы заметите, как этот вопрос станет важной частью вашей общей жизни.

Цените проявление внимания и к вашим делам, ведь тем самым близкий человек даёт вам понять, что он думал о вас, когда вас не было рядом, что ему важно всё, что с вами происходит.

Секрет № 2

Выходить из ссор красиво!

Все люди периодически ссорятся, даже в идеальных парах случаются конфликты. Психологи утверждают, что конфликты - абсолютно естественная часть совместной жизни, через которую проходят все пары. Важно бояться не вероятности возникновения самой конфликтной ситуации и из страха спровоцировать ссору обходить все "острые углы", а эмоционального "послевкусия", которое после конфликта остаётся. Очень важно выходить из конфликтов так, чтобы ни у женщины, ни у мужчины не оставалось осадка на душе. А он остаётся, когда одна из сторон конфликта давит, стараясь доказать свою правоту, когда вам не дают возможности высказать свою точку зрения по спорному вопросу, демонстративно игнорируют ваше мнение или открыто обвиняют в чём-то. Чтобы такого не происходило, отдавайте себе отчёт в том, что в конфликте участвуют две стороны. И противоположная сторона - ваш самый близкий человек. Уважайте его даже в момент ссоры.

Секрет № 3

Устраивать маленькие сюрпризы

Муж отправился в супермаркет с длинным списком продуктов, а, вернувшись, вручил вам ваше любимое шоколадное мороженое? Вы нашли в телепрограмме фильм с участием его любимого артиста или соревнования, которыми он интересуется? Казалось бы, это мелочи, но из них складывается повседневная реальность. И вы таким образом оказываете друг другу трогательные знаки внимания. Они очень сближают эмоционально людей любого возраста. Так что чем больше в вашей жизни будет приятных маленьких сюрпризов для близкого человека, тем лучше это отразится на ваших взаимоотношениях, сделает вас ещё ближе друг другу.

Супружеская пара. freepik.com/Freepik

Секрет № 4

Не терять друзей!

А при чём тут друзья, недоумённо спросит кто-то, ведь речь идет о супругах! А при том, что друзья восполняют какие-то грани нашего общения и дают чувство общего удовлетворения жизнью, не позволяя нам погрузиться в рутину и однообразие. Некоторые пары сами не замечают, каким узким со временем стал их круг общения. Пусть у каждого из супругов будут и собственные, а не только общие семейные друзья. Жена может сходить с подругами в кафе, посидеть у кого-то в гостях, муж - съездить на рыбалку в сугубо мужской компании. Такой кратковременный отрыв от семейной почвы очень полезен для обоих супругов. Соскучиться друг по другу - это так прекрасно и периодически нужно предоставлять друг другу повод это сделать!

Секрет № 5

Больше целоваться и обниматься!

Супружеская пара. freepik.com/Freepik

Да-да! Это очень важно, особенно если из ваших отношений уже давно улетучилась юношеская пылкая страсть и вам комфортнее спать в разных постелях. Целуйте друг друга при встрече и когда уходите из дома, целуйте друг друга перед сном и утром, когда проснулись. Обнимите мужа, случайно столкнувшись с ним в дверях. Или просто подойдите к нему и положите голову на плечо. Прогуливайтесь, взявшись за руки. Тактильный контакт очень важен для людей, ощущающих себя близкими. Как только вы физически отдаляетесь друг от друга, начинает происходить и эмоциональное охлаждение. Поэтому даже если секса между вами больше нет, это не повод, чтобы не обнимать и не целовать друг друга!

Секрет № 6

Делать что-то сообща

Ничто так не сближает, как общие занятия. Это может быть всё что угодно: совместное кулинарное творчество, вечерняя прогулка вдвоём, игра в шахматы или нарды, разгадывание сканворда... Даже с внуком-непоседой сподручнее гулять бабушке и дедушке вдвоём - где уж за ним одному из них угнаться!

Супружеская пара. freepik.com/Freepik

Если у одного из вас ослабло зрение и стало трудно читать, второй супруг может взять на себя приятную обязанность читать вслух газеты, журналы, художественную литературу... Раньше, кстати, так и делали в благородных семействах. Да, конечно, тогда не было телевизоров и интернета. Но зато была тёплая и нежная привязанность друг к другу во многих парах.

Секрет № 7

Любить и привечать родственников друг друга

Сила семьи складывается из крепких родственных связей. Родственники являются важной частью жизни каждого человека. Но не нужно их делить на родственников со стороны мужа и родственников со стороны жены, как за свадебным столом. Это ваши общие родственники на всю совместную жизнь. Любите и привечайте племянников мужа, как ваших общих детей и внуков, расцелуйте тётушку жены, как родную сестру, если она нагрянет в гости. Искренне впускайте в пространство семьи родственников с обеих сторон. Хорошей традицией могли бы стать семейные обеды или родственные выезды на шашлыки. Если муж видит, что вы относитесь к его близким так же тепло и искренне, как к своим, он будет любить и уважать вас ещё больше, а ваш союз станет ещё крепче.

Секрет № 8

Признаваться друг другу в любви

Супружеская пара. freepik.com/Freepik

Сколько бы лет вам ни исполнилось, сколько бы ни длился ваш брак, слова: "Я тебя люблю" - никогда не потеряют своей актуальности и никогда не устареют, особенно если вы говорите их искренне, от всего сердца. У каждого человека есть потребность чувствовать тепло и нежность. И больше всего мы ждём их проявления от самых близких людей.

Секрет № 9

Заботиться друг о друге

Забота - это естественное выражение любви друг к другу, и чем старше мы становимся, тем больше её ценим. Дело не в чашке чая, которую вы принесёте жене, уютно устроившейся в кресле, не в пледе, которым вы укроете её озябшие ноги, хотя, конечно, она будет благодарна за это. Дело - в направленности вашего внимания на близкого человека. Замечайте его насущные потребности, старайтесь их удовлетворить, и если он также будет отвечать вам заботой, это сделает ваш союз неразрывным.

Секрет № 10

Прощать и принимать недостатки друг друга

Безусловная любовь - основа тёплых и близких отношений. Это одновременно и очень сложно, и очень просто: научиться принимать любимого таким, какой он есть, позволить ему быть собой, даже иметь недостатки. И если муж точно так же относится к вашим недостаткам, любя и принимая вас всецело, нерушимость вашего союза практически гарантирована!