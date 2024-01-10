Навигатор отличного самочувствия на 2024 год: осень

У каждого из нас собственная жизнь: свои фирменные рецепты красоты, особые диеты, личный фитнес и оригинальные планы на отдых. Но, может, стоит попробовать что-то новенькое? Наш календарь-навигатор по жизни на целый год вперёд поможет сделать правильный выбор в любой ситуации.

Осень

Сентябрь

Наш организм потихоньку впадает в спячку. Но чтобы его, сонный, не одолели хандра и вирусы, нужно заставлять себя двигаться: ходить в парки и на выставки, собирать охапками разноцветные листья или корзинками грибы.

Спорт. Пусть вашим любимым видом спорта станут пешие прогулки. Одевайтесь тепло, удобно и отправляйтесь бродить по интересным маршрутам в городе. Сырой и свежий воздух увлажнит кожу и добавит оптимизма.

Еда. Она должна быть яркой. Красный, жёлтый, зелёный - цвет помидоров, огурцов, перца на вашей тарелке не только порадует глаз, но и подготовит надёжную защиту от осенне-зимних инфекций и простуд. А грибы - чемпионы среди кулинарных антидепрессантов.

Процедура красоты. Время для пилинга, ведь в тёплое время года делать его нельзя: сложно предугадать, как повлияет ультрафиолет на обновлённую кожу. Эта процедура (механическая или химическая) поможет повысить упругость кожи, избавиться от мелких её дефектов и улучшить цвет лица.

Октябрь

Хотя на улице уже настоящая осень, мы в глубине души всё ещё прощаемся с летом, ищем его приметы и радуемся, если находим, задержавшемуся цветку астры, синему просвету в сером небе.

Поход. freepik.com/wayhomestudio

Спорт. Решение вести здоровый образ жизни к кому-то приходит само собой, а кому-то нужно идти к нему, исправляя ошибки прошлого. Чтобы не навредить себе, займитесь лечебной физкультурой.

Еда. Кисломолочные продукты - естественная, природная пища и одновременно прекрасное целебное средство, источник полноценного белка и кальция. Они содержат молочнокислые и бифидобактерии, нормализируют микрофлору кишечника. Простокваша, йогурт, кефир, ряженка должны быть на нашем столе постоянно.

Процедура красоты. После воздействия ветра, зноя и морской воды волосы требуют особого внимания. Слегка пересушенным и потускневшим локонам обычно хватает курса из 4-6 домашних масок, с более серьёзными проблемами лучше обратиться в салон и подобрать концентрированные сыворотки.

Ноябрь

Нужно что-то делать с настроением, которое в этом месяце у многих на нуле! Наденьте яркую одежду (желтый пуховик - лучшая защита от осенней хандры!) и устройте вечеринку.

Спорт. Почему бы не встретиться с подружками в тёплом и светлом тренажёрном зале? Беговая дорожка, степпер, велотренажёр... А ещё большой экран, на котором последние новости с показов мод, и уютное кафе со свежевыжатыми соками и горячим кофе.

Салат. freepik.com/timolina

Еда. Включите в меню баклажаны, цуккини, цветную капусту. Пусть ароматное овощное рагу станет любимым блюдом вашего осеннего рациона.

Процедура красоты. В осенние месяцы коже рук необходимо дополнительное питание и увлажнение. Восстановить её водно-липидный баланс и упругость можно с помощью рецепта, известного ещё нашим прабабушкам: на ночь смажьте руки персиковым или оливковым маслом и наденьте хлопковые перчатки.