Могут ли овощи навредить здоровью

Летом многие активно налегают на сезонные овощи и фрукты, зелень. И это правильно! В них много витаминов, ценных макро- и микроэлементов, но есть и определённые нюансы.

Капуста

Так, капуста белокочанная, безусловно крайне вредна при гастрите, панкреатите, и не только в виде салата, но даже в щах.

Свёкла

Это просто находка для страдающих вялой перистальтикой кишечника, анемией, заболеваниями щитовидки, гипертонией, геморроем, атеросклерозом, опухолевыми заболеваниями любой локализации. Однако свёкла нежелательна при оксалатных камнях в почках, так как богата щавелевой кислотой.

Томаты

Полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, особенно при гипертонии и атеросклерозе, а также при простатите и аденоме предстательной железы, вялом пищеварении, хронических запорах, пониженной кислотности желудочного сока, снижении остроты зрения, сахарном диабете, геморрое, суставных заболеваниях, ожирении. Противопоказаны помидоры при бронхиальной астме, мочекаменной болезни, подагре.

Морковь

Морковь. freepik.com/Freepik

Полезна при запорах, гиповитаминозе, малокровии, атеросклерозе и после инфаркта миокарда, при возрастном снижении зрения, повышенной кислотности желудочного сока, простудных заболеваниях и кашле.

Противопоказана морковь при язве желудка, двенадцатиперстной кишки, воспалении кишечника (прямой кишки). Не следует увлекаться морковью людям с пониженным артериальным давлением.

Зелень

Зелень петрушки очень полезна при гиповитаминозе, малокровии, гипертонии, атеросклерозе, отёчности, заболеваниях почек, простатите, аденоме простаты, снижении зрения. И противопоказана при нефрите и беременности. Во всех видах зелени много витамина К, поэтому тем, у кого повышен уровень протромбина в крови, имеются варикозная болезнь, тромбофлебит, а также при состояниях после ишемического инсульта или инфаркта миокарда зелень можно есть лишь понемногу.

Лук и чеснок

Лук и чеснок. freepik.com/KamranAydinov

А вот они, наоборот, способствуют снижению свёртываемости (вязкости) крови, поэтому полезны для её разжижения, а также при авитаминозе, малокровии, атеросклерозе и для его профилактики, для лечения простуды и гриппа, при гипертонии, сахарном диабете, стоматите, пародонтозе, инфекционных заболеваниях кишечника, метеоризме, онкологических заболеваниях. И конечно, всем здоровым людям! Вопрос лишь в количестве: в день желательно съедать всего два-три зубчика чеснока, а лука - или одну небольшую головку, или небольшой пучок зелёного.

Противопоказания и для лука, и для чеснока: язва желудка, двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, панкреатит, заболевания печени и почек. Не ешьте лук и чеснок перед поездкой на автомобиле, серьёзной умственной работой, так как это может повлиять на снижение скорости реакции, вызвать рассеянность и невнимательность.