Любимые женщины добавят в жизнь Балабола экстрима и острых ощущений

В четверг, 23 ноября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового, шестого сезона популярного иронического детектива о жизни и работе провинциального опера Сани Балабина, которого за чувство юмора и умение не терять остроумие даже в самых непредсказуемых ситуациях зовут Балаболом.

Саня Балабин (Константин Юшкевич) уверен, что всё может и умеет сам, но зачастую попадает в безвыходные ситуации, когда спасти его могут только друзья. В новом сезоне в отделе Балабола появится новичок - лейтенант Чекашин (Илья Роговин). И Саня найдёт себе новый объект для шуток и подколов.

Сериал "Балабол 6". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Балабол 6". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Балабол 6". Пресс-служба телеканала НТВ.

Сам же очутится внутри неожиданного любовного треугольника: в город вернутся Анжелика (Виктория Маслова) и Марьям (Юлия Такшина), а вместе с ними и новые приключения. Также в опасности окажется семья Сани, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж.

Сериал "Балабол 7". Пресс-служба телеканала НТВ.

"В новом сезоне у Сани Балабина в личной жизни будут происходить довольно бурные события. Иногда эта линия будет даже выходить на передний план. Также появится много запутанных дел из-за возвращения персонажей из прошлых сезонов. Как раз с ними и будет связана большая сюжетная ветка, которая добавит ещё больше драйва в сериал", - раскрывает интригу исполнитель главной роли Константин Юшкевич.

"Балабол" выделяется своей иронией, даже бандиты у нас симпатичные и по-своему смешные, поэтому нашей основной задачей является сохранение юмора в сочетании с детективом в каждом сезоне. Надеюсь, нам это удаётся, однако результаты будут видны по оценкам зрителей. Костя Юшкевич - это идеальный выбор главного героя и одна из причин, почему наш проект является лучшим.

Сериал "Балабол 6". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Балабол 7". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Балабол 6". Пресс-служба телеканала НТВ.

Из сериала можно убрать многих персонажей, и проект будет существовать, но если убрать Костю, то "Балабол" можно однозначно закрывать. Играть его напарника для меня веселее и интереснее, нежели начальника отдела, потому что подобных ролей у меня было много. В новом сезоне будут интересные сюжетные повороты", радуется возвращению в поля своего героя Вадим Андреев, исполнитель роли Николая Грибанова.

Съёмки в основном проходили в Москве и Подмосковье. Среди локаций были заброшенные заводы, роскошные отели и художественные мастерские. Создатели обещают много экшен-сцен, в которых не жалели патронов и экранного времени. Также в кадре появятся живые медведь и удав, а герои даже смогут пострелять из легендарного пулемёта "Максим"!