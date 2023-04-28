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Лера Кудрявцева возвращается в телеэфир, чтобы дальше раскрывать секреты звёзд

В субботу, 29 апреля, в эфир НТВ вернётся самое откровенное шоу российского телевидения — «Секрет на миллион», где знаменитости могут выиграть деньги, если осмелятся расстаться с самыми сокровенными тайнами из своего прошлого.

Лера Кудрявцева и "Секрет на миллион".
Лера Кудрявцева и "Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Внезапное исчезновение программы Леры Кудрявцевой из сетки вещания породило волну слухов о закрытии проекта, но, к счастью, это была творческая пауза. Ведущая вновь будет задавать героям программы каверзные вопросы, каждый из которых связан с их реальной жизнью и имеет свою стоимость. Обвести вокруг пальца звёздную блондинку невозможно: её агенты способны вытащить самые пыльные скелеты из шкафчиков знаменитостей.

Лера Кудрявцева и &quot;Секрет на миллион&quot;.
Лера Кудрявцева и «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

29 апреля гостями нового выпуска станут авторы и исполнители хитов недавнего прошлого. Например, Машу Макарову и её коллектив «Маша и медведи» прославила хулиганская песня «Любочка», положенная на стихи Агнии Барто. Меломаны пришли в восторг, но дочь поэтессы креатив не оценила и запретила Маше исполнять эту песню. В студии «Секрета на миллион» Макарова исполнит альтернативную версию хита, а также расскажет о том, как борется с алкогольной зависимостью.

Немало нервов, не говоря уже о здоровье, испортил алкоголь и Евгению Белоусову и его семье. Исполнитель хита «Девчонка-девчоночка» ушёл из жизни совсем молодым, у него остались жена и дочь. Дочь Белоусова давно выросла и сама стала мамой. Все они придут в студию передачи и вспомнят мужа, отца и деда.

Лера Кудрявцева и &quot;Секрет на миллион&quot;.
Лера Кудрявцева и «Секрет на миллион».
Пресс-служба телеканала НТВ.

Несправедливо короткую жизнь прожил и солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он умер внезапно, когда ему не было и 50 лет. Говорят, Шатунова можно было спасти. На чём основана эта версия и насколько она справедлива, ведущая шоу Лера Кудрявцева обсудит с экс-солистом группы Андреем Гуровым. Его судьба сложилась несладко: в юности музыканта обвинили в убийстве, и четыре года он провёл в тюрьме, где продолжал заниматься творчеством.

Кстати, всего за 7 лет существования проекта «Секрет на миллион» в студию к Лере Кудрявцевой пришли 244 героя, 21 из которых дважды решились поговорить о своих секретах. Всего в эфир вышло 247 программ.

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