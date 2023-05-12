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Лайфхак для дачников: как оживить просроченные семена?

Покупка семян - один из важнейших этапов подготовки к новому дачному сезону, ведь большой урожай начинается с качественного посевного материала. Но бывает так, что у вас остались семена с прошлых сезонов, а урожай вас порадовал. Как вернуть залежалые семена в строй?

Семена.
Семена.
freepik.com/Freepik

1. Контрастные ванны

Две ёмкости наполняют водой с разницей температур: в одной горячая вода (около 60 °C), а в другой - холодная (можно добавить лёд). Семена в узелке из кусочка хлопчатобумажной ткани сначала опускают на 4-5 секунд в горячую воду, затем на 4-5 секунд в холодную. Всего необходимо 5-6 погружений. Далее семена просушивают и сеют обычным способом.

2. Замачивание в соке алоэ

Для обработки старых семян можно использовать сок алоэ в ампулах из аптеки либо свежий сок листьев с кустика, растущего у вас дома. Семена выдерживают в природном стимуляторе не менее 6 часов, затем просушивают (не промывая) и высевают.

3. Замачивание в перекиси водорода

Дополнительный атом кислорода в составе перекиси благотворно влияет на всхожесть даже сильно просроченного посевного материала. Трёхпроцентную перекись водорода смешивают с обычной водой в соотношении 1:9. В раствор семена помещают на сутки.

Перед любой обработкой семена нужно выдержать 3 часа в простой воде для набухания.

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