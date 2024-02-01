"Квартет И" в Стамбуле, Деревянко в гробу и Бондарчук в роли Вертера: какие новые российские фильмы выйдут на экраны в 2024 году

К концу 2023 года, к удивлению многих скептиков выяснилось, что российская киноиндустрия, и не думает помирать, как ей пророчили скептики. А как раз наоборот она ожила и показала свою силу, сыграв важную роль роль в преодолении кинотеатрами кризиса, вызванного ограничительными мерами, введённых на фоне пандемии COVID-19, и ухода голливудских студий с нашего рынка. Грандиозные успехи "Холопа", "Бременских музыкантов" и "Трёх богатырей" на старте 2024 года показали, что дальше будет только лучше! Какие новые российские фильмы нельзя пропустить в этом году?

"Холоп 2" (уже в прокате)

"Холоп 2". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Комедия. Вторая часть стоит в нашем списке для проформы, поскольку её кассовый рекорд (сиквел обогнал оригинал и с показателем 3,3 млрд рублей занял второе место в списке самых кассовых российских фильмов) будет влиять на итоги 2024 года. Герой Милоша Биковича вернулся в продолжении, чтобы перевоспитать дерзкую и нахальную, как и он когда-то, мажорку Катю, путём исторической мистификации. Правда, она оказывается не в 1860-м году, а в 1812-м.

"Бременские музыканты" (уже в прокате)

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита". marsme.ru

Сказка. Семейный мюзикл по мотивам одноименного советского мультфильма открывал 2024 год и привлёк в кинотеатры толпы зрителей, которые пополнили его кошелёк на 2,5 млрд рублей! Музыкальная сказка Алексея Нужного подкупает не только музыкальными номерами, но и россыпью звёздных актёров в кадре. Для фильма придумали множество новых сцен, включая пролог, который объяснит, как Трубадур стал предводителем труппы поющих животных.

"Воздух" (уже в прокате)

"Воздух". Пресс-служба Первого канала.

Масштабная военная драма Алексея Германа-младшего "Воздух" показала отличный старт в кинопрокате, собрав в первый уикенде более 140 млн рублей. Лента продемонстрировала лучший старт среди российских картин военной тематики с 2020 года, обогнав такие ленты, как "Праведник", "Нюрнберг" и "Девятаев". "Воздух" - авторский взгляд на войну режиссёра, который поставил себе задачу показать реальную войну и реальных людей войны. Получился суровый фильм с уникальными по зрелищности воздушными боями и образами, которые потом будут являться впечатлительным зрителям в ночных кошмарах. Не каждый выдержит этот взгляд, но ничего более серьёзного на эту тему российское кино за последние годы не предложило.

"Мастер и Маргарита" (уже в прокате)

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита". marsme.ru

Мистическая драма. Вольная экранизация бессмертного романа Михаила Булгакова. Действие фильма разворачивается, как и в оригинале, в Москве 1930-х годов: известный писатель оказывается в центре литературного скандала. В этот тяжёлый момент он встречает Маргариту, которая вдохновляет его на написание нового романа. Персонажами истории становятся люди из окружения писателя, а главным героем - загадочный иностранец Воланд. Постепенно вымысел и реальность начинают сплетаться воедино... Как и обещают создатели, мелодраматическая линия будет занимать в картине центральное место, несмотря на то, что в романе она весьма фрагментарна. Библейский сюжет, наоборот, будет слегка сокращён. Что касается истории Мастера, то она дополнена вольным пересказом биографии самого Булгакова.

Роль Воланда исполнил немецкий актёр Аугуст Диль. Заглавных персонажей сыграли супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Кроме них в проекте приняли участие Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник и другие известные российские актёры. Великолепно сделанного на компьютере Бегемота озвучивает Юра Борисов!

"Конец славы" (прокат с 1 февраля)

"Конец Славы". kinopoisk.ru

Комедия с Павлом Деревянко в главной роли - это история про второй шанс, про новую жизнь. В центре сюжета - востребованный и избалованный актёр Слава, который в один момент теряет всё - контракты, популярность, хорошие отношения с семьёй. Однако главный герой не сдаётся и вместе со своим агентом придумывает опасную авантюру - похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать всё с чистого листа.

"Лёд 3" (прокат с 14 февраля)

"Лёд 3". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Мелодрама. В День всех влюблённых в кинотеатрах появится "Лёд 3", финал самой романтической современной российской франшизы. Картина станет завершением истории хоккеиста Александра Горина (Александр Петров) и его дочки Нади (Анна Савранская).

В третьем фильме девочка Надя из Иркутстка выросла и стала фигуристкой, о чём мечтала почти с пелёнок. Сегодня девушка грезит о "Кубке Льда", как когда-то и её мама. Горин, всё ещё тяжело переживающий потерю жены, не в в восторге от того, что единственная дочь хочет тоже загнать себя в жёсткие рамки спортивной карьеры. Однако Надя продолжает тренироваться втайне от отца и однажды знакомится с амбициозным московским хоккеистом (Степан Белозеров). Между молодыми людьми сразу же вспыхивает чувство. Однако отец не верит в эту любовь и пытается разлучить пару. Очевидно, герою Александра Петрова предстоит усвоить новый житейский урок и смириться с тем, что его дочь уже не ребёнок. Свою роль в картине сыграет и героиня Марии Ароновой.

Напомним, первые две части собрали в кинотеатральном прокате по 1,5 млрд рублей, и новый проект явно собирается достичь аналогичных показателей.

"Один день в Стамбуле" (прокат с 22 февраля)

"Один день в Стамбуле". kinopoisk.ru

Трагикомедия. Фильм снят по пьесе "Один день из смерти Вадика Беляева" знаменитого "Квартета И". Четверо друзей приезжают в Стамбул, чтобы повидаться со своим другом Вадимом, но узнают печальную новость: их друг скоропостижно скончался. Таким образом один день в Стамбуле превращается в вечер памяти. Герои плывут на лодке и вспоминают смешные случаи из жизни, делятся воспоминаниями и грустят о неизбежном.

"Свет" (прокат с 22 февраля)

"Свет". kinopoisk.ru

Драма, балансирующая на грани авторского и мейнстримного кино, рассказывает о Татьяне (Елена Яковлева) - социальной работнице, которая накануне 60-летия отчего-то всё чаще и чаще погружается в воспоминания о минувшей юности. В мелькающих перед её внутренним взором тенях уже ушедших из её жизни людей - резкой, но любящей мамы, лучшей и самой близкой подруги Марины - есть нечто, что заставляет Татьяну постоянно возвращаться к ним, нечто, что связывает их с настоящим. Действие этой в высшей степени атмосферной драмы происходит в двух временах - прошлом, где действует колючая и порывистая Таня, и настоящем, где на смену ей приходит уже взрослая, заботливая Татьяна Сергеевна.

"Командир" (прокат с 22 февраля)

"Командир". kinopoisk.ru

Боевик. В основу сценария легли воспоминания Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева. Сюжет охватит историю мальчика из глухой уральской деревни, который вырос без отца и встал у истоков создания антитеррористического подразделения "Альфа". Драматическая история 1988 года, случившаяся в городе Орджоникидзе, тогда террористы захватили в заложники учительницу, 32 ребёнка и водителя, стала основой для фильма. Под руководством Геннадия Зайцева прошла операция, в ходе которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.

"Самая большая луна" (прокат с 22 февраля)

"Самая большая луна". kinopoisk.ru

Фэнтези. Российские режиссёры продолжают экспериментировать с редким в наших широтах жанром. Драма о сверхлюдях, питающихся чужими эмоциями, во всех отношениях уникальный проект. Во-первых, отечественные фильмы а-ля "Дивергент" и "Бегущие в лабиринте" - крайне редкое явление. Во-вторых, режиссёром проекта выступает Алексей Попогребский ("Как я провёл прошлым летом"). , обычно работающий в жанре авторского кино. Для рассказа о первых больших чувствах он придумал целую новую вселенную с удивительными существами, получившими название эмеры.

"Летучий корабль" (прокат с 7 марта)

"Летучий корабль". kinopoisk.ru

Сказка. Следом за "Бременскими музыкантами" зрителей ждёт ещё один ремейк советской классики. Помните мультфильм "Летучий корабль", который в 1979 году создали режиссёр Гарри Бардин и студия "Союзмультфильм"? Режиссёр Алексей Учитель так любит эту сказку, что спродюсировал её игровую версию. Конечно, с существенно расширенным повествованием, поскольку мультик был длиной всего 18 минут. Поставил картину сын Алексея Учителя Илья, а влюблённую пару сыграли Александр Метёлкин и Ксения Трейстер. В фильме прозвучат песни Максима Дунаевского и Юрия Энтина, включая всем известную арию "Я Водяной, я Водяной!".

"Онегин" (в прокате с 7 марта)

"Онегин". kinopoisk.ru

Мелодрама. За экранизацию классического романа в стихах отвечает Сарик Андреасян, который замахнулся на "наше всё". Онегина сыграл харизматичный, хотя и староватый для этой роли Виктор Добронравов, а Ленского - Денис Прытков. Жена режиссёра актриса Лиза Моряк предстанет в образе Татьяны Лариной. Роль младшей сестры Ольги досталась Татьяне Сабиновой. В ролях второго плана заняты Алёна Хмельницкая, Александр Яцко, Татьяна Лютаева, Светлана Немоляева...

Рассказчиком истории выступил Владимир Вдовиченков. В трейлере он говорит пушкинскими стихами, но гораздо больше в фильме будет прозаических диалогов. Совмещение летучего пушкинского слога и обыденной, додуманной за Пушкина речи, наверное, самое трудное и рискованное решение этой спорной экранизации.

"Золото Умальты" (прокат с 4 апреля)

"Золото Умальты". kinopoisk.ru

Приключения. Фильм Андрея Богатырёва ("Красный призрак") возрождает бывший популярным в советскую эпоху жанр истерна. Действие происходит в 1917 году накануне Гражданской войны. Вдоль реки Умальты, что течёт в лесу недалеко от Хабаровска, тянется узкая заснеженная дорога, по которой добытое золото доставляют в город. Один из обозов, везущих особенно крупную добычу - 40 пудов золота - грабят люди в шаманских масках. Охрана убита, золото украдено. В Хабаровск из Петербурга приезжает золотопромышленник Булыгин, которому принадлежало украденное. Здесь он нанимает разношёрстную команду искателей удачи готовых на всё, чтобы заполучить награду, цена которой в расходящейся по швам стране только увеличивается. Главные роли в фильме исполнили Артём Ткаченко, Павел Деревянко и Александр Шевченков.

"Водитель-олигарх" (прокате с 11 апреля)

Добрая комедия по сценарию Алексея Пиманова и братьев Пресняковых, которые использовали в истории приёмы "принц и нищий" и "богатые тоже плачут". В центре сюжета - 40-летний наследник большого состояния, прожигающий собственную жизнь. В начале фильма он спорит, что проработает водителем месяц у стервы-актрисы, уволившей всех предыдущих водителей за три недели. Так герой попадает в абсолютно чуждый ему мир, постепенно меняется и влюбляется в свою "хозяйку". В ролях: Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталёв, Анна Уколова, Елена Валюшкина.

"Сто лет тому вперёд" (прокат с 18 апреля)

"Сто лет тому вперёд". kinopoisk.ru

Фантастика. Мало какой фильм имел такую культовую славу, как "Гостья из будущего" - сериал, снятый по роману Кира Булычёва в 1984 году. Зрители буквально влюбились в девочку с большими грустными глазами, созданную воображением писателя. И вот ровно 40 лет спустя на экраны выйдет новая экранизация от известных фанатов фантастики - продюсеров Фёдора Бондарчука и Михаила Врубеля.

Сюжет повести решили переработать. Современный московский школьник Коля Герасимов случайно перемещается во времени на сто лет вперёд. Там он знакомится с Алисой Селезнёвой, которая занята поисками давно пропавшей мамы (этого персонажа не было ни в книгах Булычёва, ни в фильмах - Прим. ред.). Вместе им предстоит спасти Вселенную от космических пиратов.

Главных героев в фэнтези исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Роли родителей Алисы исполнили Константин Хабенский и Виктория Исакова. В пиратов перевоплотились Александр Петров и Юрий Борисов. А робота Вертера решил сыграть сам Фёдор Бондарчук. Спецэффектами блокбастера занималась компания "Водород", работавшая над такими фильмами, как "Притяжение" и "Лёд", - а значит, зрителей точно ждёт амбициозное и эффектное зрелище.

Вряд ли новый фильм получится таким же трогательным, как "Гостья из будущего", - остаётся лишь гадать, насколько жестоко оказалось прекрасное далёко к героям Булычёва.

"Блиндаж" (прокат с 25 апреля)

"Блиндаж". kinopoisk.ru

Военная драма. Сергей - врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии - так они и познакомились. У заграничного друга есть и ещё одно увлечение - антиквариат. Он - "чёрный копатель": ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной - с бойцами, чьи имена они ещё утром видели на могилах. Понимая, что они все обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

"Майор Гром. Игра" (прокат с 23 мая)

"Майор Гром. Игра". kinopoisk.ru

Боевик. Детективный боевик 2021 года "Майор Гром. Чумной Доктор" был хоть и не безукоризненным, но удачным российским ответом на голливудские блокбастеры о супергероях на страже порядка. Готовящийся к прокату сиквел постарается закрепить и расширить успех предыдущей постановки.

После событий предыдущей части прошло больше года. Санкт-Петербург наконец оправился от погромов, а майор петербургской полиции Игорь Гром стал неофициальной достопримечательностью города: в его честь открывают памятники, о нём пишут комиксы и даже выпускают мерч. Гром предпочитает не замечать свалившуюся на него известность и занят рутиной типичного супергероя, у которого есть верный напарник Дима Дубин и любовный интерес в лице журналистки Юлии Пчёлкиной. Однако образ непобедимого полицейского начинает рушиться, когда в городе появляется новый злодей: террорист с псевдонимом Призрак вынуждает майора сыграть в игру. На кону - благополучие Готэма-на-Неве в целом и близких людей в частности.

"Культурная комедия" (прокат с 6 июня)

Комедия. Циничный чиновник курирует дорожное строительство, и его кредо: "Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь". Но его мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становится искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, герою предстоит изучить культурное наследие Пермского края... В помощь себе он берёт уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?

"Непослушник 3" (прокат с 6 июня)

"Непослушник 3". kinopoisk.ru

Комедия. Дима (Виктор Хориняк) - уже не Димонстр, а вполне успешный менеджер по продажам, Саша Чёрный (Гоша Куценко) - добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия (Юрий Кузнецов). Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырёх детдомовских "непослушников": двух братьев и двух сестёр. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и даёт последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Чёрного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается...

"Тур с "Иванушками" (прокат с 20 июня)

"Тур с "Иванушками". kinopoisk.ru

Комедия. Музыкальное роуд-муви, в котором прозвучат хиты группы "Иванушки International", расскажет о дружбе и путешествиях, делающих нас счастливыми. По сюжету три подруги, в детстве фанатевшие по музыкантам, отправляются за кумирами в тур по югу России, чтобы осуществить свою давнюю мечту, а заодно и убежать от проблем в привычной жизни. Главные роли исполнят Агата Муцениеце, Ольга Сухарева и Анна Пескова.

"Бывший в помощь" (прокат с 27 июня)

"Бывший в помощь". kinopoisk.ru

Комедия. Герман - успешный, красивый молодой человек, который очень нравится родителям его невесты Леры. Накануне свадьбы Герман, как и подобает идеальному мужчине, собирается сделать возлюбленной щедрый подарок - машину. По иронии судьбы, продавцом в автосалоне оказывается Макс - безбашенный каскадёр и бывший парень Леры, который решает устроить паре экстремальный тест-драйв. В результате экстренного торможения Лера получает травму и лишается воспоминаний о последнем годе жизни и... Германе. Она считает, что всё ещё встречается с Максом, и совсем не помнит, из-за чего они расстались. Парень решает повернуть ситуацию в свою пользу, вот только Герман не намерен так просто отступать.

"Пираты Галактики Барракуда" (прокат с 28 августа)

Приключения. На Землю попадает космический пират, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски ретранслятора для отправки сигнала бедствия. Вскоре он оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача - не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему.

"Руки вверх" (прокат с 10 октября)

"Руки вверх". kinopoisk.ru

Биография. Историю поп-группы обернули в детективную обложку. На концерте в Лужниках происходит покушение на Сергея Жукова, но 70 тысяч билетов проданы, представление отменять нельзя, и за сутки музыкант вместе со следователем Павловым пытается вспомнить своё прошлое, чтобы понять, кто хотел сорвать концерт и кто мог желать его смерти. Перед зрителями пройдут все этапы пути группы - появление дуэта в 1990-е, рождение хитов...

"Пальма 2" (прокат с 24 октября)

"Пальма 2". kinopoisk.ru

Семейный фильм. Продолжение истории овчарки Пальмы расскажет о её дружбе с медвежонком Мансуром и приключениях героев в тайге. Когда браконьеры похищают косолапого у семьи Лазаревых, на помощь приходит верная Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. Как и в первой картине, сюжет продолжения основан на реальной истории.

"Финист. Первый богатырь" (прокат с 26 декабря)

"Финист. Первый богатырь". kinopoisk.ru

Сказочный блокбастер, расширяющий киновселенную "Последнего богатыря". На этот раз в центре сюжета - Финист Ясный Сокол, самый удалой богатырь Белогорья. Все остальные воины на него равняются, а девушки - заглядываются. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймёт простую истину - один в поле не воин.