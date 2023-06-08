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Какими играми на свежем воздухе можно заменить скучное нарезание кругов на стадионе

Если вам наскучили одиночные прогулки по аллеям или нарезание кругов на стадионе, попробуйте сменить формат занятий и почувствовать все плюсы настоящей борьбы в игровых видах спорта - сыграйте партию в волейбол, пинг-понг, бадминтон или возьмите в руки фрисби! Да как бросьте!

Фрисби.
Фрисби.
freepik.com/Freepik

У подобных видов физической активности немало плюсов, среди которых возможность и проявить свои таланты (быть может, вы - прирождённый волейболист или бадминтонист!), и обрести новое хобби. Выделим основные преимущества командных и парных видов спорта.

Правильное восприятие тренировок. Игра в команде или с партнёром воспринимается человеком как азартный поединок. Поэтому, даже если вы изначально не собирались играть "на результат", всё равно в окружении друзей-соперников интенсивность ваших движений возрастёт.

Более эффективная нагрузка. Однообразные упражнения со временем начинают выполняться на автомате. Очевидно, что от них уже не будет толку ни телу, ни разуму. В игровых видах спорта участники выполняют самые разные движения, а "уйти в себя" или "выпасть из игры" человеку мешают партнёры по команде или соперник.

Волейбол

Волейбол.
Волейбол.
freepik.ru/Freepik

Особенности нагрузки: этот вид спорта - полноценный плиометрический тренинг. В процессе игры члены команды приседают и резко выпрямляются, чтобы отбить мяч, поэтому нагрузка имеет выраженный "рваный" характер. Также работа с ускорениями и остановками тренирует сердечную мышцу и заодно способствует сжиганию жира. Есть у волейбола и минусы. Из-за обилия прыжков и выпадов вены подвергаются ударной нагрузке, что не слишком хорошо сказывается на их здоровье. Избежать этого можно, если организовать турнир не на асфальтовой площадке, а на песке В этом случае ваши ноги не подвергаются сильной ударной нагрузке. К тому же падать на песок намного безопаснее, чем на жёсткую поверхность. Но играть на пляже труднее: при подаче нужно учитывать направление ветра и твёрдо стоять на зыбучей почве!

Профилактика травм: сломанные пальцы - самая частая травма при играх с мячом. Чтобы не повредить пальцы, запомните несколько правил: никогда не принимайте мяч раскрытыми ладонями и прямыми пальцами - они должны быть полусогнуты. Не забывайте про разминку для кистей: перед игрой повращайте ими.

Фрисби

Фрисби.
Фрисби.
freepik.ru/Freepik

Особенности нагрузки: из перечисленных игровых видов спорта фрисби считается самым простым. Играя "в тарелку", вы точно не доведёте себя до седьмого пота, зато вдоволь надышитесь свежим воздухом, пообщаетесь с подругой или другом, улучшите координацию движений сожжёте до 300 ккал в час!

Профилактика травм: неопытные игроки могут "поймать" диск головой или получить травму при падении. Если вы намерены играть "до седьмого пота", а не вяло перебрасывать диск друг другу, играйте на траве и надевайте обувь с подошвой, обеспечивающей хорошее сцепление (например, теннисные кроссовки - они как раз предназначены для резких выпадов и маневров на грунте и траве).

Бадминтон

Бадминтон.
Бадминтон.
freepik.com/pikisuperstar

Особенности нагрузки: бадминтон - отличная интервальная тренировка. В процессе игры работают все мышцы, так как вы перемещаетесь на полусогнутых ногах, активно используя ягодичные мышцы и бедра, а удары ракеткой по волану вовлекают в работу мышцы плечевого пояса и рук. Единственный минус бадминтона - в ударной нагрузке. Если вы не хотите травмировать вены, играйте в бадминтон не на асфальте, а на траве.

Профилактика травм: профессионалы сталкиваются с серьёзными проблемами - травмами и так называемым "локтем теннисиста". Но если вы занимаетесь бадминтоном ради удовольствия, подобные неприятности вам не грозят. Просто соблюдайте меры предосторожности. Наблюдая за полётом высоко летящего воланчика, не дергайте резко головой - иначе вы можете повредить шею. Не делайте кивки и повороты головой во время движения: может случиться так, что вы растянете мышцы шеи. Держите равновесие - не удержавшись на ногах вы можете упасть и травмировать копчик или повредить лучевые кости.

Пинг-понг

Пинг-понг.
Пинг-понг.
freepik.com/drobotdean

Особенности нагрузки: занимаясь пинг-понгом, можно развить не только моторику рук и ног, но и улучшить реакцию. Уже после нескольких недель начинающие игроки замечают изменения в объёме и рельефе предплечий и икр - именно эти части тела получают основную нагрузку. "Рваный" ритм позволяет эффективно расходовать калории и обеспечивает приток кислорода в организм.

Профилактика травм: наибольшей опасности подвержен верхний плечевой пояс, кисти и лодыжки. Однако неприятностей можно избежать, если перед игрой выполнять несколько упражнений на растяжку, а во время игры не выпрямлять спину, а стараться удерживать стойку игрока.

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