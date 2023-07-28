Какая польза от огурцов, если они состоят из воды

Хрустящий огурчик прямо с грядки - едва ли не главная примета лета. Он прекрасен и в салатах, и в соленьях, и в качестве увлажняющей маски. Кроме того, этот овощ просто обожают диетологи, ведь он самый низкокалорийный из всего, что растёт на наших огородах.

Что внутри? Посмотри!

Несмотря на то, что на 96% огурец состоит из воды, оставшиеся 4 % - настоящая кладовая полезных веществ. Тут и витамины (A, В1, B2, B5, B6, B9, C, Е, H, PP, бета-каротин, холин), и минералы (калий, кальций, магний, фосфор, натрий, фтор, молибден, алюминий, кобальт, цинк, медь, марганец, кремний, хлор, хром, железо), и пищевые волокна, а также моно- и дисахариды, стерины, органические кислоты. При этом энергетическая ценность 100 г мякоти огурца - всего 16 ккал (0,8 г белков, 0,1 г жиров, 2,5 г углеводов). Диетологи считают, что огуречная диета - самая полезная и безопасная.

И кровь остановить, и в рот положить

Целебные свойства огурца описаны во многих древних источниках по врачеванию. В частности, в русских травниках XVII века огурец рекомендован для лечения ожогов и остановки кровотечений.

В пищу же огурцы употребляют как минимум с IV тысячелетия до нашей эры. Считается, что именно в это время на родине огурца, в Древней Индии, начали культивировать этот овощ. Точно известно, что выращивали огурцы и в Древнем Египте. А вот первые парники для круглогодичного выращивания огурцов появились в Древнем Риме. Кстати, и древние римляне, и древние греки выращивали огурцы не только в качестве еды, но и в медицинских, а также в косметических целях.

Огурцы. freepik.com/azerbaijan_stockers

На Руси же огурец появился только в XVI веке, будучи привезённым из Византии. В отличие от, например, картофеля, огурец, что называется, сразу пришёлся ко двору и быстро распространился по всем территориям, где была возможна его культивация.

Сплошная польза

Неудивительно, что у огурца масса полезных свойств:

обеспечивает нормальную работу ЖКТ, улучшает аппетит;

увлажняет организм изнутри, восполняя недостаток жидкости;

благотворно влияет на работу почек и нервную систему, улучшает сон, помогает преодолевать стресс;

выводит из организма токсины и шлаки, помогает в борьбе с отёками;

полезен для сердечно-сосудистой системы: участвует в регулировании кровяного давления, в снижении уровня холестерина в крови;

облегчает боль при артрите и подагре, полезен для суставов; благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Огурец - достаточно безвредный плод, если не злоупотреблять им. Из-за большого количества клетчатки он может вызывать вздутие живота, метеоризм.