15 августа
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Как распознать правильный мёд

Конец лета время свежего меда. Пусть говорят, что он не так полезен, как прошлогодним, зато нежнее и мягче на вкус.

Мёд.
Мёд.
freepik.com/jcomp

Мёд бывает двух видов цветочный и падевый. Первый пчёлки делают из нектара цветков, второй из сока деревьев (он и называется падь). Цветочный светлее и ароматнее, а его подвид разнотравный мёд считается самым полезным.

В мёде есть витамины группы В, энзимы, фруктоза, глюкоза, макро- и микроэлементы, аминокислоты. Благодаря этим веществам он усваивается почти мгновенно. Липовым медом лечат ангину, желудок и почки. Донниковым успокаивают нервы. Гречишный, в котором содержится много железа, полезен для сердечно-сосудистой системы. Но всё-таки помните: мёд не альтернатива лекарствам, а их помощник. К тому же мёд может вызвать сильнейшую аллергию.

Хранить мед нужно в стеклянной банке, плотно закрытой крышкой, иначе он впитает все витающие вокруг запахи. Он не любит жару и свет, а его полезные свойства лучше всего сохранятся в тёмном и прохладном (не выше 20° С) месте кладовка идеально подойдёт.

Хорошиё мёд всегда густой, однородный, без карамельного запаха. После него слегка першит в горле, остаётся долгий приятный привкус. Стекая с ложки, он образует упругую "горку". Растворяясь в тёплой воде, не даёт никакого осадка, оставляет её прозрачной.

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