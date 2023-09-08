Считалось, что в Яблочный Спас лето поворачивается к осени лицом, а особенно преданные традициям люди раньше этого дня к яблокам нового урожая не прикасались. Ну теперь-то можно! Поэтому разберёмся, как правильно собирать и хранить яблоки.

Убирать яблоки надо вовремя. Слишком ранний сбор урожая грозит значительно снизить вкусовые качества плода, а запаздывание с уборкой увеличивает падалицу, ухудшает способность яблок к хранению и тормозит формирование плодовых почек будущего урожая, а также увеличивает падалицу.

Спелость съёмная и потребительская

Очень важно определить точное время сбора (зрелость) яблок. Принято отличать зрелость плодов съёмную (техническую) от зрелости потребительской (съедобной). При съёмной спелости плоды снимают с деревьев, но съедобными они могут быть лишь через некоторый промежуток времени: дозревают в дороге или в процессе хранения. У некоторых летних сортов съёмная спелость совпадает с потребительской, то есть их плоды пригодны для потребления в свежем виде сразу же после снятия с дерева.

Как определить время сбора

Сбор яблок. freepik.com/prostooleh

Сбор надо начинать, когда здоровые, не поврежденные вредителями и болезнями плоды начинают опадать без малейшего ветерка или просто начинают легко отделяться от веточки.



Ориентироваться можно на окраску плодов: собирать их, как только начинается посветление основного зелёного оттенка, а освещённая часть плода приобретает окрас, характерный для конкретного сорта. Ещё считается, что побурение кончиков семян у яблок служит одним из признаков их уборочной спелости.



Осмотреть падалицу. Если среди неё есть и вполне здоровые плоды, пора приниматься за работу.

Поздние сорта лучше убирать как можно позднее, но до начала осыпания плодов. Чем позднее снимете, тем лучше будет их качество. Однако нужно успеть убрать урожай до наступления осенних заморозков, т. к. побитые морозом яблоки храниться не будут.

Как правильно снимать плоды

Есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при уборке урожая. Начинать снимать плоды надо с нижних слоев кроны, постепенно переходя к верхним. Собирать высоко расположенные плоды следует только с помощью лестниц. Необходимо соблюдать осторожность при перестановке лестниц, перемещении внутри кроны, чтобы не сбивать плоды и не ломать плодушки. Если плоды недоступны для съема, ветви надо осторожно подтягивать при помощи крючков, но лучше пользоваться плодосъёмником.

Сбор яблок. freepik.com/Freepik

Его можно купить, а можно быстро и легко изготовить из плотной пластиковой бутылки, отрезав нижнюю половину и, оформив срез в виде лепестков тюльпана. Горлышко насаживают на деревянный шест так, чтобы он не выступал внутрь, дальше плечиков, иначе будет травмировать плоды.

Когда лучше собирать

Снимать плоды стоит в сухую нежаркую погоду. Плод нужно охватить всей ладонью так, чтобы указательный палец соприкасался с местом крепления плодоножки и ветви. Затем слегка приподнять плод, нажать пальцем на основание плодоножки и отделить его от ветви. Снимать плоды нужно с максимальной осторожностью, чтобы исключить их вероятное повреждение.

При съёме плодов нельзя стирать защитный восковой налёт, которым они покрыты, так как он предохраняет яблоки от испарения влаги, сохраняет сочность и улучшает условия хранения после съёма. freepik.com/master1305

Плоды с повреждённой кожицей, помятые, битые плохо хранятся, быстро портятся, поэтому их не следует стряхивать с деревьев, нужно осторожно снимать руками. Упавшие на землю и те, что повреждены плодожоркой, нельзя класть в корзину, смешивая с хорошими.



Яблоки и груши надо снимать обязательно с плодоножкой, не срывая плодушек, к которым они прикреплены. Плоды с вырванной или сломанной плодоножкой и проколами быстрее увядают, теряют свои качества при хранении. Зимние сорта яблок лучше аккуратно пересыпать в подготовленные ящики, а не выкладывать их по одному - так они сильнее повреждаются.