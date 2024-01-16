Как обустроить зелёный огород на подоконнике в зимний период

Организм нуждается в витаминах круглый год. Летом нам их поставляют свежие фрукты, ягоды и овощи. В холодное время года на помощь приходит мини-огород подоконнике.

Зелень с подоконника

Если вы решили заняться мини-огородничеством впервые, то начните с самых неприхотливых к условиям выращивания культур. Для лука на перо подходят мелкие луковицы репчатого лука, шалота. Достаточно просто поставить луковицу в стакан и ежедневно менять воду, но также можно поместить головки во влажный опилочный субстрат. Можно посадить лук-слизун, лук-батун. Кресс-салат, руккола, листовая горчица, огуречная трава (бораго) растёт в домашних условиях без особым претензий к условиям выращивания, не требуют от "огородника" дополнительных навыков и приспособлений.

Для выгонка зелени из корнеплодов (петрушка, сельдерей) можно использовать растения, купленные в магазине или на рынке. Корнеплоды нужно высаживать под углом 45 градусов, так, чтобы они выступали над поверхностью на 1-2 см. Петрушку поливают тёплой водой и ставят в тёмное место для образования корней при температуре 12-14 градусов, а сельдерей - при 8-10 градусов. Поливать растения не нужно: корни ещё недостаточно развились и неспособны поглощать большое количество влаги. Когда появляются первые верхушечные почки, корнеплоды поливают и переносят на подоконник. Оптимальная температура для роста зелени - 18-20 градусов.

Зёрна семян сои и зерновых культур в глубокой ёмкости заливают водой и оставляют на три дня при комнатной температуре. Потом раскладывают на увлажнённой тёмной ткани до появления проростков. Зерна для проращивания продаются в супермаркетах в специальных отделах для здорового питания.

Свежая зелень. freepik.com/Freepik

Правила выращивания

1. Овощи - отдельно от комнатных растений. Перенесите в другую комнату домашние цветы, поскольку в зелени могут завестись клещи и другие насекомые, которые с удовольствием переселятся на цветы. Избавиться от вредителей в домашних условиях будет гораздо сложнее, чем на овощных грядках.

2. Подальше от отопительных приборов. В городских квартирах практически под каждым окном расположены отопительные радиаторы. Придётся отгораживать растения экраном или расширять подоконник. Поскольку окна в квартирах, в основном, пластиковые, то устраивать такие сооружения лучше из лёгких двухъярусных "этажерок". Для высокорослых растений понадобятся шпалеры, а также придётся устанавливать дополнительное освещение.

3. Выбирайте самые освещённые места. Домашний огород следует устраивать на подоконниках, выходящих на юг, юго-восток или юго-запад. Это позволит максимально использовать естественные условия: освещённость, длину дня и т. д. В зимний период больше всего света на окнах, направленных на юг, однако весной здесь может быть слишком жарко. Важно учитывать потребности различных культур в свете: менее требовательными считаются салат, шпинат; ещё более неприхотливы петрушка, сельдерей и зелёный лук.

4. Смена температурного режима. Результат будет лучше, если в ночное и дневное время суток температура в огороде на окне будет отличаться на 8-10 градусов.